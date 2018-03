Opnieuw een nederlaag Oranje, Hiddink evenaart dieptepunt

Het zag er woensdagavond opnieuw niet goed uit voor Oranje in de Amsterdam Arena. Terwijl de Nederlandse ploeg verloor, evenaarde Guus Hiddink zijn dieptepunt: nog nooit eerder verloor Oranje vier van de vijf wedstrijden onder leiding van dezelfde bondscoach.

Nederland verloor met 3-2 het vriendschappelijke duel van Mexico. In 1995 startte Hidding ook met vier nederlagen in vijf duels.

Nederlagen

Als Hiddink zijn regeerperiode van 1995 evenaart, kan het nog goed uitpakken. Toen verloor Nederland van Frankrijk en Portugal (beide 0-1). Na winst op Malta (4-0), boog Oranje voor Tsjechië (1-3) en Wit-Rusland (0-1). Oranje bereikte alsnog het EK.

Hiddink startte zijn tweede termijn als bondscoach met nederlagen tegen Italië (0-2) en Tsjechië (1-2). Oranje klopte vervolgens Kazachstan (3-1), maar moest daarna weer twee nederlagen incasseren tegen IJsland (0-2) en woensdag Mexico (2-3).

Nederland voetbalde best aardig tegen Mexico, maar verdedigde af en toe wel heel amateuristisch. Carlos Vela schoot Mexico al na 8 minuten op voorsprong. Wesley Sneijder maakte na 49 minuten gelijk.

Vela en Javier Hernández scoorden ook voor Mexico. Oranje probeerde het nog wel, en kwam dankzij een van richting veranderd schot van Daley Blind op 2-3.

Letland

Zondag speelt Nederland op eigen bodem de kwalificatiewedstrijd tegen wedstrijd. Dat kan spannend worden want Hiddink heeft zijn lot aan de wedstrijd verbonden. Als Oranje dan weer kostbare punten laat liggen, stapt Hiddink op.

Hiddink zei voor de oefeninterland tegen Mexico dat hij dit duel als mooi opstapje zag richting de wedstrijd tegen Letland. ‘Het duel met Letland is de hoofdmoot van deze week,’ zei Hiddink dinsdag. ‘De wedstrijd tegen Mexico is goed om andere, jonge jongens weer even te laten wennen aan Oranje.’

Arjen Robben kon woensdag zijn frustratie na het verlies niet verbergen voor de camera’s. ‘We geven het defensief wel heel makkelijk weg. Dat is misschien hard, maar wel de realiteit. Zo onnodig, zo zonde,’ zei Robben tegen SBS 6.