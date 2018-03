Timmermans over reacties selfie Leroy Fer: ‘Dom racistisch gebral’

Na een weekend dat in het teken stond van Zwarte Piet, reageert eurocommissaris Frans Timmermans op de racistische opmerkingen die op Facebook werden geplaatst bij een foto van Oranje-spelers. Timmermans spreekt van ‘racistisch gebral’.

‘Er is een hoop werk te doen voordat racisme en onverdraagzaamheid uit de samenleving zijn verdreven,’ schrijft Timmermans op Facebook.

Opmerkingen

Leroy Fer plaatste dit weekend op Twitter een selfie van hem met Memphis Depay, Luciano Narsingh, Karim Rekik, Jetro Willems, Quincy Promes, Giorginio Wijnaldum, Gregory van der Wiel en Kenneth Vermeer.

Het beeld werd vervolgens door Voetbalzone op Facebook geplaatst. In alle hevigheid van de Zwarte Pieten-discussie plaatsten enkele Facebook-gebruikers racistische opmerkingen onder de foto. Zo stonden er berichten als: ‘Moeten jullie niet in Gouda zijn?’, ‘FC Aap’ en ‘Allemaal Zwarte Pieten’.

Commentaar

Gertjan van Schoonhoven: Wat racistisch is of niet maakt de ‘witte’ Nederlander niet meer in z’n eentje uit

Voetbalzone verwijderde de foto vanwege de negatieve reacties: ‘Wij betreuren, en nemen pertinent afstand van, de racistische reacties die daarop volgden en hebben er derhalve voor gekozen om deze foto te verwijderen.’

Timmermans zegt dat de spelers op de foto voetballers zijn ‘waar de jeugd met bewondering naar opkijkt’ en zij ‘zullen ertoe bijdragen dat uiteindelijk iedereen zal inzien dat voor dom racistisch gebral geen plaats is in Nederland’.

Aanpakken

Oranje-spits Robin van Persie reageerde zondagavond na de wedstrijd tegen Letland (6-0) ook op de racistische opmerkingen. Wat hem betreft mogen de reageerders hard worden aangepakt.

‘Ik denk dat het tijd is om die mensen keihard aan te pakken. We leven in 2014 en dat dit soort mensen nog een vrijbrief krijgt om dit soort reacties te plaatsen, daar word ik heel verdrietig van en met mij ook de jongens.’

Wesley Sneijder is witheet door de reacties, laat hij weten aan De Telegraaf. ‘Dit soort idioten hoort niet in onze maatschappij thuis. (…) Ik heb er met die jongens over gesproken en gezegd dat het gelukkig een klein groepje is.’

PvdA-Kamerleden Ahmed Marcouch en Keklik Yücel hebben aan de ministers Ivo Opstelten (VVD, Veiligheid en Justitie) en Ronald Plasterk (PvdA, Binnelandse Zaken) gevraagd of het Openbaar Ministerie een onderzoek kan instellen naar de uitlatingen en eventueel vervolging kan instellen.

Marcouch en Yücel willen op deze manier een signaal afgeven dat racistische reacties niet worden getolereerd.

De reacties op Facebook: