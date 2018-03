Zelfs zielloos PSG is maatje te groot voor Ajax

Na een dubbel verlies tegen FC Barcelona ging Ajax dinsdagavond ook tegen Paris Saint-Germain (PSG) onderuit. Maar met een beetje meer durf en geluk had het ook anders kunnen lopen.

Cijfers liegen niet en de 3-1 die dinsdagavond in het Parc des Princes na 90 minuten op het scorebord stond, gaf de verhoudingen tussen PSG en Ajax keurig weer. Beide teams imponeerden niet, maar PSG heeft iets wat Ajax ontbeert: twee topspitsen in de vorm van Edinson Cavani en Zlatan Ibrahimovic. Het was dit duo dat dinsdag het verschil maakte.

Mat en zielloos

Een ploeg in vorm, met een beetje meer ervaring, een beetje meer geluk, had het Franse sterrenensemble van de mat gespeeld. PSG, dat al geplaatst is voor de volgende ronde, kwam mat en zielloos voor de dag.

Dat Ajax dinsdag geen resultaat neerzette, heeft het dan ook volledig aan zichzelf te wijten. Als het voorin koelbloediger was geweest en het achterin niet wederom had weggegeven, was PSG ook voor Ajax een gewillige prooi geweest. Maar nu was het precies andersom.

Even hoop

Een ploeg als PSG kan slecht spelen en dan nog eenvoudig winnen van Ajax. De 1-1 van Davy Klaassen gaf in de tweede helft even hoop. Maar Ibrahimovic en Cavani schoten die hoop al snel aan duigen. De 3-1 van Cavani was exemplarisch voor de wedstrijd: de ingebrachte Niki Zimling speelde de bal als een amateur in de voeten van de Uruguayaan, die vervolgens koelbloedig afrondde.

De Champions League is voor dit Ajax, net als de afgelopen tien jaar, wederom te hoog gegrepen. Over twee weken zullen de Amsterdammers in een rechtstreeks duel met Apoel Nicosia moeten knokken voor een plekje in de Europa League.