Ajax naar Europa League na ruime zege op Apoel Nicosia

Ajax heeft het Champions League-avontuur van dit seizoen afgesloten met een 4-0 overwinning op Apoel Nicosia. Door de winst mogen de Amsterdammers zich volgend jaar melden in de Europa League.

Erg veel tegenstand boden de Cyprioten niet woensdagavond in de Amsterdam Arena.

Geen verzet

Zonder sprankelend te spelen, voetbalde Ajax naar een eenvoudige overwinning. Lasse Schöne brak met de eerste twee treffers het verzet van de Cyprioten voor zover daar sprake van was. Om onduidelijke redenen leken de spelers van Apoel zich al vanaf het begin neer te leggen bij een verlies in Amsterdam.

Na de tweede treffer van Schöne in de 50ste minuut walste Ajax over de kampioen van Cyprus heen. Drie minuten later lag de derde er alweer in. Davy Klaassen kopte raak na een solo en voorzet van Ricardo Kishna. In de 74ste minuut maakte de Pool Arkadiusz Milik er 4-0 van en daar bleef het bij. Met 5 punten eindigde Ajax derde in groep F. Groepswinnaar werd Barcelona dat thuis met 3-1 van Paris Saint-Germain won.

Top 3

Door de winst van Ajax is nu de volledige top 3 van de Eredivisie vertegenwoordigd in de knock-outfase van de Europa League. Feyenoord en PSV moeten morgen nog wel hun laatste poulewedstrijden spelen, maar beide ploegen plaatsten zich in de vorige wedstrijd al voor de volgende ronde.

Maandag horen de ploegen wie hun tegenstander wordt in de zestiende finale van het Europese toernooi.