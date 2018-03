Arjen Robben: ik ben een goede voetballer, geen ‘superstar’

Arjen Robben is ‘puur op mentaliteit’ uitgegroeid tot de stervoetballer die hij nu is. ‘De jongeren van nu hebben een totaal ander zelfbeeld’.

‘Ik negeer talent niet, maar zelf ben ik puur op mentaliteit gegroeid tot de status die ik vandaag heb,’ zegt Robben in een interview in het kerstnummer van Elsevier.

Ander zelfbeeld

‘Natuurlijk heb je ook specifieke kwaliteiten: ik heb snelheid, ogen in de rug, kan soms de bal laten kronkelen als een slang en er kan nog een goed schot af. Soleren zit mij in het bloed, maar wel altijd ten voordele van het team.’

Maar Robben maakt zich zorgen over de huidige generatie jonge voetballers. ‘De jongeren van nu hebben een totaal ander zelfbeeld dan toen ik tien jaar geleden bij het Nederlands elftal kwam. Het is een wereld van verschil. Dat mag. Maar het is niet altijd makkelijk om daar op de juiste manier mee om te gaan. Of je nu leider bent of niet.’

Emoties

Na een lange carrière in buitenlandse voetbalcompetities heeft Robben geleerd om met emoties om te gaan en ze ook te tonen. ‘Dat ik nu voor de camera vanuit Brazilië wuifhandjes gooide naar de drie kinderen, zou ik vroeger niet hebben gedaan. Nu wel. Ik heb geleerd dat het tonen van emoties ook bij een voetballeven hoort. Er is een zekere mate van ontspannenheid over me heen gekomen. Ik geniet nu meer, van het spel, van de kinderen, van Bernadien (zijn vrouw red.).’

Toch hekelt Robben de sterrenstatus die hem en andere voetballers wordt toegedicht: ”Ik moet Bernadien en de kinderen om me heen hebben, anders lukt het niet. Daarom kan ik er ook slecht tegen als mensen me zien als een superstar. Ik ben een goede voetballer, dat wel. Glitter en glamour heb ik nooit gezocht. Ik veroordeel niemand, nooit. Maar ik erger me wel aan de beeldvorming als zouden WAG’s (Wives And Girlfriends) nu in het centrum van het voetbal staan. De meeste voetballers hebben normale vrouwen.’