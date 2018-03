Feyenoord imponeert: grootste Europese uitzege sinds 1996

Feyenoord blijft de ploeg in vorm. De Rotterdammers sloten de groepsfase in de Europa League af met een overtuigende winst op Standard Luik.

Winnen hoefde Feyenoord donderdagavond niet meer. De ploeg van Fred Rutte was, net als PSV, immers al geplaatst voor de volgende ronde. Maar, anders dan PSV, hadden de Rotterdammers nog wel zin in een potje voetbal.

Twee keer Jean-Paul

De 3-0 winst die Feyenoord tegen het al uitgeschakelde Standard Luik boekte, was de eerste Europese uitoverwinning sinds 2008 en zelfs de grootste uitzege sinds de 0-3 tegen Espanyol in 1996.

Toen waren het Jean-Paul van Gastel, Gaston Taument en Henrik Larsson die de doelpunten maakten. Vandaag waren Jens Toornstra, Jean-Paul (ja, opnieuw een Jean-Paul) Boëtius en Elvis Manu de doelpuntenmakers.

Groepswinnaar

Door de winst eindigt Feyenoord als winnaar in poule G, boven de winnaar van vorig jaar: Sevilla. Met de Spaanse ploeg rekenden de Rotterdammers twee weken geleden al af in een heroïsch aandoend duel in de Kuip.

Daarmee lijkt Feyenoord in een uitstekende vorm te verkeren in aanloop naar het cruciale inhaalduel met PSV dat volgende week woensdag zal worden gespeeld. De Eindhovenaren lijken daarentegen hun goede vorm uit de eerste seizoenshelft kwijt te raken.

Geplaatst

In eigen huis ging de ploeg met 1-0 onderuit tegen Dinamo Moskou dat alle wedstrijden in groep E won. PSV zit, net als Ajax, bij de niet-geplaatste ploegen en kan in de volgende ronde een zwaardere tegenstander loten.

Groepswinnaar Feyenoord zit daarentegen bij de geplaatste ploegen. Een Europese ontmoeting tussen Feyenoord en Ajax of PSV behoort daardoor tot de mogelijkheden. De loting begint maandag om 13.00 uur op het hoofdkantoor van de Europese voetbalbond UEFA in Nyon.