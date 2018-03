Nederland ondanks MH17 wél naar EK schaatsen in Rusland

De Nederlandse schaatsbond doet niet mee aan de politieke boycot van de EK allround begin januari in Rusland naar aanleiding van de ramp met MH17.

Dit laat de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB) op de eigen site weten.

Het is de uitkomst van een gesprek met alle schaatsteams met een proflicentie. Het EK allround zal worden gehouden in de Russische plaats Tsjeljabinsk.

Geen politiek

‘Met de deelname aan internationale toernooien doen wij geen uitspraak over organiserende gastlanden,’ stelt Arie Koops, directeur sport van de KNSB. ‘Op die manier blijft samen sporten mogelijk, ongeacht politieke of andere conflicten. (…) De KNSB is van mening dat je vanuit de sport met het wel of niet deelnemen aan een evenement geen politiek moet bedrijven.’

Wel geeft de KNSB aan zich ‘graag te willen aansluiten’ bij de internationale discussie in de sportwereld over het betrekken van maatschappelijke waarden bij het bepalen van de plaatsen waar grote evenementen plaatshebben.

Twijfel

De KNSB laat verder weten dat de keuze van sporters die niet naar het evenement willen afreizen gerespecteerd zal worden. Coach Jan van Veen liet al weten niet naar het toernooi te gaan en ook schaatssters Ireen Wüst en Marrit Leenstra spraken hun twijfels uit.

Het is niet de eerste keer dat Rusland een groot sportevenement wordt misgund: in juli stelde de Britse vicepremier Nick Clegg het WK-voetbal 2018 in Rusland te boycotten naar aanleiding van de MH17-ramp. Ook boycotten een aantal wereldleiders de Olympische Winterspelen in Sotsji vanwege de homo-onvriendelijkheid van Rusland.