Sportzondag: Feyenoord redt punt in slotfase tegen AZ

Feyenoord heeft een nederlaag in de Kuip tegen AZ op het nippertje weten te voorkomen. In de Britse Premier League was Robin van Persie trefzeker in de klassieker tegen Liverpool

De traditionele en huidige top 3 van de Eredivisie kwam vandaag in actie. Ajax mocht in de eigen Amsterdam Arena als eerste aftrappen tegen FC Utrecht. De Amsterdammers imponeerden niet, maar wonnen wel met 3-1. FC Utrecht had grote delen van de wedstrijd het beste van het spel en vuurde maar liefst 22 keer op het vijandige doel. Maar van al dat spervuur ging er maar één raak. Ajax deed het een stuk zakelijker en scoorde drie keer uit 14 schoten. Koploper PSV had niet veel moeite om het gat met Ajax op 4 punten te houden. De Eindhovenaren wonnen eenvoudig met 2-0 van FC Twente. Feyenoord speelde tegen AZ om de derde plaats. Hoewel de Rotterdammers in eigen huis domineerden, mochten ze uiteindelijk blij zijn met een punt. Feyenoord kreeg twee vroege treffers te verwerken en moest alles op alles zetten om op gelijke hoogte te komen. De aansluitingstreffer van Kazim Richards kreeg pas in de allerlaatste minuut opvolging toen Jordy Clasie de gelijkmaker binnenschoot. Door het gelijkspel is Feyenoord plek drie voorlopig kwijt aan PEC Zwolle. AZ blijft vijfde.

De Nederlandse hockeyers zijn als vijfde geëindigd bij de Champions Trophy in het Indiase Bhubaneswar. De ploeg van bondscoach Max Caldas versloeg zondag Argentinië met 4-1. Alle doelpunten van Oranje vielen in het vierde kwart. Hoewel het Nederlands team vanaf het begin het beste van het spel had en de meeste kansen kreeg, kwam Argentinië toch op voorsprong in de 19e minuut via aanvoerder Matias Paredes. Pas in het vierde kwart sloeg Nederland alsnog toe met scores van Mink van der Weerden, Jeroen Hertzberger, Constantijn Jonker en nogmaals Hertzberger. Het was de tweede keer dat de equipe van Caldas tegen de Argentijnen speelde. In de openingswedstrijd van het achtlandentoernooi won Oranje met 3-0. De kans op de titel verspeelde Nederland door in de kwartfinales te verliezen van Pakistan.

ShorttrackerSjinkie Knegt heeft zondag twee zilveren medailles veroverd bij wereldbekerwedstrijden in Shanghai. De Fries greep individueel de zilveren plak op de 1000 meter en voegde daar hetzelfde eremetaal aan toe met de Nederlandse aflossingsploeg. De 25-jarige Knegt, die brons pakte op de 1000 meter bij de Olympische Spelen van Sotsji, heeft deze winter al vijf wereldbekermedailles te pakken. Hij wist eerder medailles te winnen bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City (zilver 500 meter, brons 1000 meter) en Montréal (brons 1500 meter). Op de 1000 meter moest Knegt alleen de Canadese topper Charles Hamelin voor zich dulden. Het brons ging naar de Hongaar Shaolin Sandor Liu. Knegt rukte in de slotronde op van de derde naar de tweede plaats via een inhaalactie binnendoor. Zijn tijd van 1.23,595 betekende een Nederlands record.