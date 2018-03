‘Een sportief volkje’: Nederland wordt steeds actiever

Het aantal Nederlanders dat regelmatig aan sport doet is de afgelopen jaren licht gestegen. Vooral ‘individuele’ sporten als hardlopen, wandelen en fitness zijn grote stijgers.

Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over 2014. Van de Nederlanders sport 56 procent iedere week, terwijl dat in 2003 nog 52 procent van de bevolking was.

De afgelopen tien jaar is hierin een licht stijgende lijn te herkennen.

‘Eigen houtje’

Wel is een verschuiving te zien in de manier waarop mensen sporten: de ledenaantallen van georganiseerde sportclubs dalen licht, zei ook de Nederlandse sportorganisatie NOC*NSF in december vorig jaar.

225.000 mensen zijn dit jaar begonnen met fitnessen, met 22 procent van de sportende volwassenen is dit de meest beoefende sport. Hardlopen staat op nummer twee met 12 procent. Bovendien organiseren sporters zich vaker in informele clubjes of sporten op eigen houtje.

Manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF, Erik Lenselink, denkt dat deze ontwikkeling onder meer aan de economische crisis te wijten is. ‘Mensen worden gedwongen om keuzes te maken, het hebben van lidmaatschappen staat meer ter discussie.’

De kosten die een sport met zich meebrengt, vormen een belangrijke afweging – ANP

Social media

Technologische ontwikkelingen spelen volgens Lenksink ook een rol: ‘Het is door het gebruik van smartphones en social media makkelijker om met elkaar te gaan sporten zonder dat je daar een vereniging voor nodig hebt.’

De overheid heeft het doel om als sportland bij de top-10 van de wereld te horen. Ondanks de economische crisis investeert het kabinet daarom nog altijd veel in de sport, ruim één miljard euro.

De overheid probeert bovendien het sporten onder mensen met een fysieke handicap te bevorderen. De wekelijkse sportdeelname van deze bevolkingsgroep is de afgelopen tien jaar dan ook gestegen: in 2014 sportte 34 procent wekelijks.

Discipline

Onder ouderen, laag opgeleiden en werklozen neemt het aandeel sporters echter niet of nauwelijks toe. Volgens het SCP wordt sportdeelname dan ook voor een groot deel bepaald door factoren als leeftijd, opleidingsniveau en gezondheid.

De Atletiekvereniging Flevo Delta zet het sporten zelfs in als instrument om werklozen aan een baan te helpen.

De vereniging zegt dat sporten helpt bij het ontwikkelen van bepaalde aspecten van jezelf, waardoor de kansen tijdens een sollicitatie worden vergroot.

In het programma, dat de naam ‘loop je warm naar werk’ heeft gekregen en achttien weken duurt, wordt er vooral gewerkt aan discipline, zelfvertrouwen en samenwerking.