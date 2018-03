Van Praag gaat strijd aan met Blatter om voorzitterschap FIFA

Michael van Praag stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA. De bondsvoorzitter van de KNVB hoopt de omstreden Sepp Blatter van zijn troon te kunnen stoten.

Makkelijk zal het niet worden, maar Van Praag gaat het proberen. De huidige bondsvoorzitter van de KNVB weet zich verzekerd van de steun van vijf nationale bonden en dat is genoeg voor een kandidatuur. Dinsdag stuurde hij een brief naar de FIFA waarin hij zijn kandidaatstelling bekendmaakt.

Zorgen

‘Het is algemeen bekend dat ik me grote zorgen maak om de FIFA’, zegt Van Praag. ‘Het is hoog tijd dat de organisatie wordt genormaliseerd en weer volledig in het teken komt te staan van het voetbal. Ik heb tijden gehoopt dat er een geloofwaardige tegenkandidaat zou komen, maar dat is simpelweg niet gebeurd. Dan moet je het niet alleen bij woorden laten, maar ook daadkracht tonen en verantwoordelijkheid nemen. Daarom stel ik me nu kandidaat.’

Tot ontevredenheid van veel voetballiefhebbers stelde Blatter zich kandidaat voor een nieuwe termijn. In 2011 werd de Zwitser nog gekozen met 186 van de 203 stemmen. Blatter geniet al jaren steun van landjes als Fiji-eilanden en Benin die al dan niet in ruil voor een tegenprestatie trouw op Blatter stemden. Maar ook Van Praag zelf stemde toen namens de KNVB op Blatter.

Kritiek

Maar in de afgelopen jaren ontpopt Van Praag zich als een criticaster van de omstreden Zwitser. Tijdens een UEFA-bijeenkomst van de UEFA in São Paolo vroeg Van Praag Blatter af te treden.

Van Praag zal ervoor moeten zorgen dat hij in ieder geval de steun van de Europese grote voetballanden weet te krijgen. Maar aangezien ieder FIFA-lid een evengrote stem heeft, zal hij ook de steun van landen als Tahiti, Tonga en Saint Kitts en Nevis moeten krijgen. Maar juist in die landen lijkt de liefde voor Blatter onverminderd groot te zijn. Overigens is Van Praag niet de enige uitdager van Blatter.

Ook Prins Ali Bin Al-Hussein van Jordanië en voormalig FIFA-bobo Jérôme Champagne hebben zich kandidaat gesteld.