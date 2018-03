‘Dirk Kuijt keert volgend seizoen terug in de Kuip’

Dirk Kuijt keert zeer waarschijnlijk terug naar zijn oude liefde Feyenoord. De Rotterdamse club heeft de Katwijker een eenjarig contract aangeboden.

Dat meldt het AD vrijdagavond.

Overeenkomst

Kuijt heeft volgens de krant geen exorbitante salariseisen en krijgt van Feyenoord de mogelijkheid om er na een seizoen nog eentje aan vast te plakken indien de terugkeer een succes wordt.

De aanvaller is komende zomer 35 jaar oud maar wil nog niets weten van stoppen.

Een contract is nog niet ondertekend, maar beide partijen zouden dichtbij een overeenkomst zijn. Daarmee komt er een gezamenlijke droom uit: dat Kuijt zijn carrière afsluit in het stadion waar hij definitief doorbrak.

De Katwijker maakte in 2003 de overstap van FC Utrecht naar Feyenoord waar hij drie seizoenen zou blijven. In de Kuip groeide de onvermoeibare aanvaller uit tot een lieveling van het Legioen vanwege zijn onverzettelijke karakter. Daarnaast scoorde hij in 120 wedstrijden ook nog 81 doelpunten.

In 2006 maakte Kuijt de overstap naar de Premier League waar hij zes seizoenen voor Liverpool zou spelen. In Engeland speelt hij 286 wedstrijden voor The Reds waarin hij 71 keer tot scoren komt.

In 2012 vertrok Kuijt naar het Turkse Fenerbahçe. Ook hier wordt hij geroemd vanwege zijn onverzettelijkheid. In 80 wedstrijden scoorde Kuijt 24 keer.

Op 4 september vorig jaar speelde Kuijt zijn laatste wedstrijd voor het Nederlands elftal. Voor Oranje speelde hij in totaal 104 wedstrijden.