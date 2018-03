KNVB-beker voor het eerst in de geschiedenis naar FC Groningen

FC Groningen heeft zondag in Rotterdam de KNVB-beker binnengehaald. Nooit eerder slaagden de Groningers erin de landelijke beker te pakken.

De eerste strijd die zondag gestreden werd, was die op de weg.

Opstoppingen

De toestroom van fans uit Zwolle en Groningen naar Rotterdam zorgde voor grote verkeersdrukte onderweg. Ongeveer vijfhonderd bussen brachten de tienduizenden fans naar Rotterdam. Onder meer bij Joure ontstonden er opstoppingen bij de grote rotonde.

Enkele Groningse boeren deden er helemaal lang over. Zij reden in de nacht van zaterdag op zondag zelfs in negen uur tijd de 250 kilometer per trekker naar Rotterdam.

Schaakspel

In de Kuip kon PEC Zwolle de bekerwinst van vorig jaar prolongeren. Toen werd Ajax met 5-1 verslagen, maar al snel werd duidelijk dat een dergelijke score er niet in zat. De finale was spannend, maar alles behalve sprankelend.

Na een interessant schaakspel trokken de Groningers de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe. Het was Albert Rusnák die met twee doelpunten de eindscore van 2-0 bepaalde. Daarmee was Groningen na Barendrecht, Flevo Boys, Vitesse en Excelsior ook PEC Zwolle de baas. ‘Grun’ schrijft met de bekerwinst ook geschiedenis. Nooit eerder wisten de Groningers het bekertoernooi te winnen. Alleen in 1989 waren ze dichtbij, maar toen was PSV de club uit het hoge noorden met 4-1 de baas.

Europa in

Door de winst in de Kuip mag FC Groningen zich ook gaan melden in het Europese bekertoernooi. Het was al weer even geleden dat de club meedeed in het Europese hoofdtoernooi.

In het seizoen 2007/2008 was de eerste ronde het eindstation voor FC Groningen in de UEFA Cup. Fiorentina trok toen na strafschoppen aan het langste eind. Naast een sportieve winst wacht Groningen ook een financiële meevaller. Met het aantreden in de Europa League strijkt de club een startpremie van 2,4 miljoen euro op.