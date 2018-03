VVD wil aanpassing VN-vluchtelingenverdrag

De VVD wil dat vluchtelingen die van buiten Europa naar ons continent komen ‘per kerende post’ worden teruggestuurd. Het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties (VN) zal hiervoor aangepast moeten worden.

Dat zegt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zaterdag in De Telegraaf. ‘Voor mensen van buiten Europa moet hier geen recht meer op asiel zijn,’ zegt Zijlstra. ‘Als ze toch komen dan moeten ze per kerende post terug.’

De uitspraken staan haaks op het VN-vluchtelingenverdrag dat in 1951 werd opgesteld in Genève. Dit verdrag verbiedt aangesloten landen om asielzoekers terug te sturen naar land van herkomst.

Aanpassing noodzakelijk

Zijlstra geeft toe dat dit verdrag aangepast zal moeten worden. Daarmee lijkt hij nu een stap verder te willen gaan dan in eerdere plannen van de liberalen om vluchtelingen vooral in de regio op te vangen.

‘Het uitgangspunt van het vluchtelingenverdrag is nooit geweest dat mensen allemaal naar Europa kunnen komen, maar dat mensen veilig worden opgevangen. Wat ons betreft is dat in de regio. Want als ze hier zijn, komen ze in een circus terecht van asieladvocaten en vluchtelingenwerkers. We zien het resultaat: het wordt steeds moeilijke om mensen uit te zetten. Maar mensen die hier niet thuishoren, moeten weg.’

Volgens Elsevier: ‘De VVD wordt ten onrechte afgebrand over opvang asielzoekers in de regio.’

Asielquotum

De VVD wil maximaal 15.000 vluchtelingen per jaar op uitnodiging in Europa ontvangen. ‘Want grotere groepen blijven bij elkaar klitten,’ zegt Zijlstra. ‘Die houden hun eigen leefwijze en normen- en waardenpatroon overeind. Die integreren niet, maar segregeren.

Binnen de VVD heerst al langer onvrede over de weinig alerte manier waarop de partij, samen met de PvdA, op de vluchtelingencrisis heeft gereageerd. Dit blijkt uit een onderzoek onder lokale VVD-bestuurders dat het bureau Overheid in Nederland uitvoerde in opdracht van NRC.

Ruim driekwart van de VVD’ers vindt dat er een bovengrens moet komen wat betreft het aantal vluchtelingen dat Nederland zou moeten opnemen. Vluchtelingen die hier al zijn, daarin moet worden geïnvesteerd, vinden de liberalen. Want een vluchteling met een baan is goedkoper dan een vluchteling met een uitkering.

Nieuwe lijsttrekker

Wie moet het plan namens de VVD in de volgende kabinetsperiode gaan uitvoeren? Zijlstra, die het plan nu presenteert in De Telegraaf, krijgt slechts 10 procent van de stemmen. Het overgrote deel (62 procent) blijft achter premier Mark Rutte staan. Op verre afstand volgen dan Edith Schippers (12 procent) en Halbe Zijlstra (1o procent).

Rutte heeft aangegeven in de zomer te beslissen of hij zich weer kandidaat zal stellen als lijsttrekker bij de volgende verkiezingen.