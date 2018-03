CPB zet zijn reputatie op het spel met flutonderzoek over de euro

Het CPB heeft ongefundeerde onderzoeksresultaten gepubliceerd om burgers koest te houden. In de politiek zou dat een minister zijn baan kosten – het zou goed zijn als ook invloedrijke instituten als het CPB verantwoording gaan afleggen.

Oud-directeur van het Centraal Planbureau (CPB) Coen Teulings deed zaterdag een belangrijke bekentenis in De Telegraaf. Het kwam erop neer dat de vaststelling van het bedrag dat de Nederlander verdient aan de euro maar een slag in de lucht was door het CPB. Dat zou een weeksalaris zijn, aldus het CPB in 2011.

Mooi niet dus. ‘Economisch zijn de voordelen van de invoering van één munt niet zo duidelijk,’ zegt Teulings, inmiddels hoogleraar in Cambridge, drie jaar later.

Goedkope praatjes

Voor realisten was de berekening van het CPB altijd al een ongeloofwaardig verhaal. Alsof in een complexe economie zo eenvoudig een winst- en verliesrekening kan worden opgemaakt over de komst van een gezamenlijke munt. Hetzelfde geldt voor de stelling dat de Nederlander een maandsalaris verdient aan de Europese Unie.

Allemaal goedkope praatjes om de burger zoet te houden. Het is een schande dat een internationaal gerenommeerd bureau dat zo veel vertrouwen geniet in de politiek zijn reputatie op het spel zet met zulke flutonderzoeken.

Opstappen

Een nog grotere schande is dat politici ze voor zoete koek slikken en ermee strooien om hun beleid te verdedigen.

Als Teulings een oud-minister was geweest en een dergelijk verhaal had opgehangen, zou zijn opvolger politieke verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten opstappen omdat hij het parlement voor het lapje had gehouden.

Vervlogen Visioenen

Het zou goed zijn als een dergelijk mechanisme ook zou gelden bij overheidsinstellingen met een dermate grote invloed op het beleid van een land als het CPB heeft.

De les van Teulings is dat de onderzoeken van het CPB blijkbaar evenveel waard zijn als de onderzoeken die Geert Wilders (PVV) bestelde over uittreding uit de euro en uit de Unie.