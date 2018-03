Deze uitslag is niet te vertalen als een ‘roep om meer Europa’

Opportunisme regeert. De grote fout die na deze verkiezingsuitslag in Brussel en Den Haag zal worden gemaakt, is roepen dat burgers een pro-Europese koers willen

De opmerkelijkste manoeuvre in de verkiezingscampagne kwam van D66-leider Alexander Pechtold. Die presteerde het om opeens te verkondigen dat Europa ‘een pas opzij’ moest doen.

De pro-Europese kiezers dacht hij toch al in zijn zak te hebben, nu dan nog maar wat vissen in de grote eurosceptische vijver, moet Pechtold hebben gedacht.

Hij deed er zijn lijsttrekker Sophie in ’t Veld geen plezier mee. Die heeft de hele campagne met meel in de mond gesproken als ze weer eens werd doorgezaagd over Europese belastingen.

Gekke Hollanders

Maar In ’t Veld kan tevreden terug naar Brussel om er weer volop in te zetten op een pro-Europese koers, inclusief het gevaarlijke pleiten voor het recht op abortus en acceptatie van homoseksualiteit in de hele Unie. Met als gevaar dat op dit front zeer behoudende landen ons straks nog terug in de tijd trekken als zij in meerderheid vinden dat die Hollanders gek zijn met progressieve ideeën.

Hoe ver de Europese integratie moet gaan, blijft ook na deze verkiezingen de vraag. De meeste Nederlanders – ook de hoogopgeleiden – hebben geen idee van de Europese Unie. En dat ondanks vijf jaar Europese crisis waarin we erachter kwamen dat we met de andere eurolanden in een schip zitten.

PVV

Nederlandse politici blijken gewoon niet in staat om de Europese politiek te integreren in die van het Binnenhof en die van het nationale politiek-journalistieke complex – zoals het zou moeten. Dat had de opkomst kunnen vergroten.

Premier Mark Rutte (VVD), die toch graag als goed communicator optreedt, kruipt in zijn schulp als het om Europa gaat.

Hij had in deze campagne veel meer kunnen uitbuiten dat de PVV van Geert Wilders met het plan voor een vertrek uit de Unie het verstand had verloren. Maar ja, tegen de PVV, schop je niet aan – wie weet schop je tegen potentiële kiezers.

En zo kwamen PvdA en VVD allebei met een veilige ‘banencampagne’. Het leverde veel vrijblijvend geblaat op over iets wat politici – zeker de Europese – niet kunnen: banen scheppen.

Opportunisme

De grote genadeslag die Wilders Europa had willen toebrengen lijkt uit te blijven. En dat is vandaag ook elders in de Unie het grote nieuws.

In Brussel heerst opluchting. De grote fout die daar nu zal worden gemaakt is, zoals Pechtold ook al deed, roepen dat de burgers een pro-Europese koers willen. Daar zegt het versnipperde landschap dat de kiezer gisteren heeft gefabriceerd helemaal niets over.

Tekenend is dat ex-VVD’er Toine Manders, in werkelijkheid een overtuigd EU-aanhanger, in elke microfoon die hij zag, riep ‘Europa moet van ons pensioen afblijven’. Hij kandideerde voor 50Plus. Het opportunisme regeert.