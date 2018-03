Moraalridder Spekman zwijgt over foute vrienden van EU

In de internationale familie van de PvdA zitten niet minder foute figuren dan in die van Geert Wilders. De verontwaardiging van de sociaal-democratische voorman Hans Spekman is daarom uiterst selectief.

PvdA-voorzitter Hans Spekman wil Geert Wilders ontmaskeren door diens ‘foute’ vrienden onder een vergrootglas te leggen. De sociaal-democraat bouwde een site waarop de ‘vrienden van Wilders’ kunnen worden bewonderd.

Spekman maakte dit wereldkundig door op sociale media de oproep te doen: ‘Sta op tegen rechts-extremisme in Europa.’

Moraalridder

Nu is het kritiseren van elkaars bondgenoten niet ongebruikelijk. Sterker, politici doen het vaak en hebben daartoe het volste recht. Maar door te suggereren dat hij antisemitisme in Europa wil bestrijden en vervolgens eenzijdig te focussen op de PVV, werpt Spekman zich op als een selectieve moraalridder.

De tactiek van Geert Wilders is onbegrijpelijk en inconsistent – Geert Wilders doet zijn best om extreem-rechtse figuren te weren uit zijn partij. Daarom is het onbegrijpelijk dat hij in zee gaat met Front National en de FPÖ. Wilders bezweringen ten spijt: die partijen behoren tot het Europese tuig.

Ten eerste telt de internationale familie van de PvdA veel lelijke eenden en staan de vrienden van de sociaal-democraten in moreel opzicht niet hoger dan die van Wilders. Ten tweede vergeet Spekman de foute protegés van de Europese Unie en de westerse wereld.

Gepikeerd

Ik bedoel niet Libië of Syrië, maar de rechts-extremistische groeperingen in Oekraïne die de beschaafde wereld heeft beloond met regeringsposities.

Zo zit Svoboda, een partij met openlijke nazisympathieën, in de huidige Oekraïense regering en bezet zij bijna een kwart van de ministersposten, waaronder die van de vicepremier en Defensie. Ook de openbare aanklager en de vicevoorzitter van het parlement zijn benoemd door Svoboda.

Westerse diplomaten en politici reageren gepikeerd wanneer ze worden geconfronteerd met deze feiten. Het zou Kremlin-propaganda zijn die de regering in Kiev bestempelt als fascisten.

Racisme

Maar gelukkig zijn de woorden en daden van Svoboda goed gedocumenteerd en hebben wij niemand nodig om de feiten te zien.

Volgens socioloog Alina Polyakova van de universiteit van Bern is Svoboda – tot 2004 de Sociaal-Nationalistische partij van Oekraïne, een verwijzing naar het Duitse fascisme – racistisch, homofoob en antisemitisch.

Ook David Speedie van het Carnegie Institute onderstreept het verleden en heden van ‘neofascisten’ Svoboda en beweert dat marginalisatie de enige oplossing is om haar opkomst te stuiten.

Terwijl Andrew Foxall van de Britse denktank Henry Jackson Society de Russische president Vladimir Poetin ronduit gelijk gaf dat Kiev door fascisten wordt geregeerd. In het Amerikaanse blad Foreign Policy somde Foxall een pijnlijk feitenrelaas op.

Marine Le Pen

Zo is Svoboda-leider Oleh Tyahnybok aangeklaagd voor antisemitisme omdat hij de Oekraïense oligarchen een ‘Moskou-Joodse maffia’ noemde. Tyahnybok vindt homoseksuelen perverselingen en zwarten ongeschikt om het vaderland op het Eurovisiesongfestival te vertegenwoordigen. Verder bewondert hij Marine Le Pen van het Franse Front National.

De tweede man van Svoboda maakte de Oekraïense actrice Mila Kunis publiekelijk uit voor ‘vieze Jodin’. Een parlementslid van die partij noemde de Holocaust een ‘zonnige periode’ in de menselijke geschiedenis. Hij is tevens de oprichter van de Joseph Goebbels Political Research Centre.

Etnisch zuiver

In 2011 verstoorde Svoboda het bezoek van Joodse pelgrims aan een bedevaartsoord in Oeman. Gewapend met messen en metalen knuppels scandeerden betogers ‘chassidim-vrij Oeman’.

Svoboda streeft verder ‘etnische proportionaliteit’ na bij officiële functies, om Russen en Joden te kunnen weren en een ‘etnisch zuiver Oekraïne’ te realiseren.

Het waren dan ook de aanhangers van Svoboda die afgelopen november op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev leuzen scandeerden als ‘Oekraïne voor de Oekraïners’.

Guerilla

Ze zwaaiden met rood-zwarte vlaggen, de kleuren van het Oekraïense radicaal-nationalistische opstandelingenleger (OePA) dat rond de Tweede Wereldoorlog een guerrillastrijd voerde tegen de Sovjet-Unie en collaboreerde met de nazi’s. Svoboda beschouwt zichzelf als de opvolger van OePA.

In 2012, toen Svoboda de verkiezingen won in de West-Oekraïense stad Lvov, vernoemde ze straten naar strijders die aan de zijde van de nazi’s stierven. Zo kwam er de Straat van de Medestrijders van Nachtigall.

Nachtigall was het OePA-bataljon dat acties uitvoerde onder nazi-bevel en werd geleid door Stepan Bandera (1909-1959).

Pogroms

Deze ultranationalist was leider van het OePA dat voor de Tweede Wereldoorlog, toen West-Oekraïne nog deel uitmaakte van Polen, aanslagen pleegde op Poolse functionarissen en burgers en als doel had het grondgebied te zuiveren van Polen en Joden.

Onder Bandera kreeg OePA, opgeleid in Duitsland, fascistische trekken. In 1941 stonden zijn strijders met brood en zout langs de weg toen Hitlers Wehrmacht binnentrok. De Duitsers werden gezien als bevrijders van de Russen.

De nazi’s konden Bandera’s antisemitisme goed gebruiken en lieten zijn strijders het vuile werk opknappen in de vernietigingskampen en tegen de Polen. In 1941 trok OePA met de Wehrmacht de Oekraïense stad Lvov binnen.

Daar en elders voerde het anti-Joodse pogroms uit. Nergens in Europa was de uitroeiing van Joden zo massaal als in Oekraïne.

Uitgemoord

Na de terugtrekking van de Duitsers uit Oekraïne in 1943, liet de OePA een onvoorstelbaar spoor van geweld na in de West-Oekraïense provincie Wolhynie. Poolse dorpen werden volledig uitgemoord, met tienduizenden Poolse doden tot gevolg. De massamoord in Wolhynie is nog steeds een inktzwarte bladzijde in de relatie tussen Polen en Oekraïne.

Ooit ambieerde de Europese Unie de positie van een soft power die in vrijheid en mensenrechten haar belangrijkste exportproducten zag. Maar sinds het conflict in Syrië lijkt zij steeds meer op een lamme duif die het kwade aanziet voor het goede.

Kippen

Een Duitse parlementariër vergeleek het Europese optreden in Oekraïne met het gedrag van ‘opgejaagd groepje kippen’.

Kippen maken zich nog nuttig door eieren te leggen. Het buitenlandbeleid van de EU maakt zich nuttig door een associatieverdrag te tekenen met een regering waarvan Svoboda deel uitmaakt.

De vatbaarheid van het Westen voor foute krachten is helaas nog springlevend. Laat Spekman zich eens hierover uitspreken.