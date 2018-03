Wie vandaag niet stemt, geeft politici vrijbrief om te doen wat ze willen

Thuisblijvers hebben altijd ongelijk. Hoewel er van alles is af te dingen op het Europees Parlement, is niet gaan stemmen vandaag de onverstandigste optie.

De neiging om maar niet te gaan stemmen is bij de Europese verkiezingen groter dan bij welke verkiezingen dan ook. Het Europees Parlement is onbekend, de besluitvorming in de Europese Unie (EU) ondoorzichtig en dan moeten wij het in Nederland ook nog doen met kandidaten die onbekend zijn.

Toch heeft de thuisblijver ongelijk. Wie nu nog twijfelt, moet zichzelf bij de lurven pakken en zijn burgerplicht gaan vervullen.

Uw hart

Surf op internet, lees de hoofdpunten van de verkiezingsprogramma’s – er doen negentien partijen mee, dus klaag niet dat er niets te kiezen valt. En wie daar allemaal geen zin in heeft: volg uw hart bij het hanteren van het rode potlood.

Bekijk ook…

Weet waar u op stemt: vijf standpunten van partijen #EP2014

Het Europees Parlement is het enige orgaan van de EU dat direct wordt gekozen. De eurocommissarissen worden aangewezen door de regeringen van de 28 landen van de Unie en de Raad van de EU wordt bevolkt door ministers die soms wel en soms niet direct zijn gekozen.

Samen vormen ze het radarwerk dat op steeds meer terreinen besluiten neemt die voor een half miljard burgers van belang zijn.

Vrijheid

Bij het opstellen van regels voor ijskasten, auto’s, banken en voedselveiligheid – hoe technisch ook – moeten belangen worden afgewogen: economie versus milieu of veiligheid tegenover vrijheid. Dat zijn politieke afwegingen die politici moeten maken, niet ambtenaren.

Lees ook….

Rutte: ga stemmen, juist nu sprake is van ‘kantelmoment’ EU

Het systeem is bij lange na niet perfect. Het Europees Parlement is megalomaan en spiegelt zich ten onrechte aan het Amerikaanse Congres, dat een heel volk vertegenwoordigt en niet een Unie van meer volkeren. Bovendien was het parlement tot op heden vooral een lobbyclub voor ‘meer Europa’.

Dan maar niet stemmen? Nee. Er is van alles op de Unie en het parlement aan te merken, er is geen democratisch alternatief.

Wegblijven

Wie denkt met thuisblijven een vinger te kunnen opsteken naar de vermaledijde Europese Unie, heeft het mis. Er is immers geen politieke beweging die het wegblijven van de stembus tot inzet van de verkiezingen heeft gemaakt.

Thuisblijvers bereiken niets. Sterker: ze geven politici een vrijbrief. Geef ze liever een mandaat.