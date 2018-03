Dagelijksheden van Remco Campert: Veilig

Ik stap de tram in. Die vervoert me naar een plein in de stad. In een straatje dat uitkomt op dit plein is een bioscoop die altijd goede films vertoont. Twee uur later sta ik weer buiten en neem de tram terug naar huis. We mogen het belang van het moderne vervoer niet onderschatten.

Laden… Onbeperkt Elsevier Weekblad lezen? Lees elke week meer dan 70 nieuwe premium artikelen al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Ja, ik word abonnee Bent u abonnee en hebt u al een account?

Log dan hier in Verder lezen? U hebt momenteel geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen? Dat kan al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Word abonnee Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen