Na de ministerraad: gegrild over Ollongren

Had minister Kajsa Ollongron maar beter niet uit de heup kunnen schieten op wethouder Jo Palmen van Brunssum? Vice-premier Hugo de Jonge (CDA) waagde zich op de persconferentie na de ministerraad niet aan een uitspraak daarover.

Juist op dit thema werd De Jonge, die premier Mark Rutte (VVD) alweer voor de derde keer mocht vervangen, gegrild door de pers. Zeker tien minuten duelleerden journalisten en De Jonge over de kwestie.

Twee hoogleraren concludeerden dat Palmen niet een dermate hoog integriteitsrisico was voor de gemeente Brunssum dat hij weg zou moeten, terwijl minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) hem eind vorig jaar nog opriep te vertrekken.

Hij weigerde te zeggen dat zijn collega vice-premier moest terugkomen op haar woorden. Na doorvragen van de NOS die vond dat De Jonge ‘er omheen draaide’ zei hij: ‘U gaat over uw vragen, ik over mijn antwoorden.’

Rode kaart

De Jonge wees op de context waarin Ollongren zich had uitgelaten. ‘De burgemeester van Brunssum zei destijds dat hij ‘de integriteit van het openbaar bestuur hier niet kan waarborgen’ en trad af. En de gouverneur in Limburg had een ‘rode kaart’ getrokken. Daarop was oud-minister Leers als waarnemend burgemeester aangesteld. Het rapport van de hoogleraren was een zaak voor de gemeenteraad, zei De Jonge.

‘Met verve verdedigd’

Ook over de tweede Ollongrenkwestie van de week, de afschaffing van het raadgevend referendum, werd De Jonge gegrild. ‘Dit is de afspraak die gemaakt is in het regeerakkoord. En dat wetsvoorstel is met verve verdedigd door collega Ollongren en nu is het aan de Eerste Kamer.’

Volgens hem zijn er tal van andere mogelijkheden om burgers te betrekken bij besluitvorming en wees op zijn eigen ervaringen. ‘Ik kom uit de gemeentelijke politiek en we hebben in Rotterdam op zoveel manieren burgers erbij betrokken.’ En zo werkt het kabinet ook. ‘Kijk hoe we bezig zijn met het klimaatakkoord. Dat doe je niet met je knieën onder het bureau en je handen op het toetsenbord maar in gesprek met tal van partijen in de samenleving.’

Opvolger Halbe Zijlstra

Intussen zoekt het kabinet nog steeds naar een opvolger voor Halbe Zijlstra (VVD) als minister van Buitenlandse Zaken. De CDA-vice-premier is daar klaarblijkelijk niet mee bezig. ‘Het is een zaak van het VVD-smaldeel binnen het kabinet om te zorgen voor een goede opvolging en tot die tijd neemt collega Kaag waar,’ zei hij doelend op minister Sigrid Kaag (D66).

Er is volgens De Jonge geen overleg met de coalitiepartners. Het is een zaak van de VVD ‘in eerste instantie en in tweede en derde instantie ook.’

Seksuele intimidaties

Het onderzoek dat de Tweede Kamer wil naar eventuele seksuele intimidatie bij departementen juichte de vice-premier toe. ‘Er zijn al vertrouwenspersonen, maar het is best wel goed om er nog eens naar te kijken. Je ziet in tal van organisaties op dit moment dat dit thema actueel is.’

Op de vraag of hij zich zorgen maakte over CDA’ers die mogelijk in het verleden in de fout zijn gegaan, zei hij: ‘Daar heb ik nog geen tel over nagedacht.’