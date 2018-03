De marechaussee heeft vrijdag op luchthaven Schiphol twee 29-jarige Rotterdammers aangehouden die worden verdacht van deelname aan de gewapende strijd in Syrië. Daardoor kunnen Saad C. en Houssaine Z. volgende week hun strafzaak bijwonen.

Waarschijnlijk reisden de twee samen met een andere verdachte uit Rotterdam, Mohamed R. (32), in november 2015 naar Syrië. R. werd begin vorig jaar aangehouden in Spanje, dat hem aan Nederland uitleverde.

Bij afwezigheid zouden Z. en C. op afstand worden berecht

Vorig jaar bepaalde de rechtbank al dat Z. en C. moesten worden vervolgd, ook bij verstek: als ze niet zouden verschijnen bij hun strafzaak, zouden ze op afstand worden berecht. Maar kort geleden meldden de twee Rotterdamse Syriëgangers zich, zoals het Nederlandse beleid voorschrijft, bij het Nederlandse consulaat in Turkije. Vanochtend werden ze door de Turkse politie op het vliegtuig gezet.

Donderdag gaat het proces tegen de drie Rotterdamse jihadverdachten – inclusief Mohamed R. – verder. De rechtbank heeft voor maandag een zitting ingelast om zich te buigen over de hechtenis van de twee vandaag aangehouden verdachten.

Verdachten waren tot voor kort niet te bereiken

Tot voor kort waren Z. en C. onbereikbaar. Onder meer via social media en door het informeren van hun moeders werd geprobeerd contact met ze te krijgen. Bovendien zijn in IS-gebied advertenties op Facebook verspreid. Openbaar aanklager Ferry van Veghel legde in oktober vorig jaar uit dat alles is geprobeerd om de twee afwezige verdachten op de hoogte te stellen.

Het belang voor de samenleving gaf volgens de rechtbank de doorslag boven het belang van de twee verdachten om aanwezig te kunnen zijn bij hun strafzaak. Eerder wilde de rechtbank in Rotterdam in twee vergelijkbare, grote terroristenzaken niet beginnen aan de berechting van de verdachten omdat ze nog in het buitenland verbleven.

Advocaat: veroordeling bij verstek is ‘spookproces’

André Seebregts, de advocaat van het tweetal, spreekt over ‘spookprocessen’ als de rechtbank in dit soort zaken mensen bij verstek veroordeelt. Hij is het niet eens met het beleid van Nederland dat Syriëgangers die willen terugkeren naar Nederland, eerst zelf het consulaat in Turkije moeten zien te bereiken.

Seebregts wijst op ongeveer 150 Nederlandse vrouwen en kinderen van Syriëgangers die vastzitten in Syrië en niet zelf weg kunnen. De advocaat vindt dat Nederland ze moet ophalen. Dan verloopt de terugkeer volgens hem ‘gecontroleerd’, wat in het belang van Nederland zou zijn.

De coalitie is het niet eens over wat te doen met ‘jihadkinderen’. Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA) zei vorige maand dat hij kinderen van Syriëgangers niet naar Nederland wil halen. De VVD is het met hem eens, maar regeringspartijen ChristenUnie en D66 willen de kinderen wel terughalen.