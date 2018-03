Rutte meest besproken persoon op Twitter Nederland

Premier Mark Rutte (VVD) was dit jaar de meest besproken persoon op Twitter in Nederland. De Amerikaanse president Barack Obama werd nummer twee, PVV-leider Geert Wilders nummer drie. De PVV’er was vorig jaar nog nummer een.

Dat blijkt uit een jaaroverzicht van PeerReach.com, een in sociale media gespecialiseerde zoekmachine.

Klagen

Rutte heeft zijn hoge plaats in het verkiezingsjaar 2012 onder meer te danken aan het feit dat Twitter steeds vaker wordt gebruikt om te klagen. Zo werd Rutte vaak genoemd in combinatie met de hashtag fail (#fail). Alleen over de media en telecomprovider UPC werd meer geklaagd.

De website baseert het jaaroverzicht op een uitgebreide database met 60 miljoen Twitteraccounts en 5 miljoen geanalyseerde berichten per dag.

Samsom

Rutte werd 2012 in totaal 790.000 maal genoemd; Wilders 610.000 keer. Het afgelopen jaar verstuurden Nederlanders zo’n 2,5 tot 3 miljoen tweets per dag.

PvdA-leider Diederik Samsom en presidentskandidaat Mitt Romney eindigden respectievelijk op de plaatsen 4 en 5.

Meest gevolgde twitteraar

De meest gevolgde Nederlandse Twitteraccount is net als vorig jaar die van de relatief onbekende Irfan Bachdim, een Nederlands-Indonesische voetballer die in Indonesië speelt en daar inmiddels meer dan 3 miljoen volgers heeft vergaard.

Nummer twee op de volgerslijst is voetballer Robin van Persie van Manchester United. De meeste van zijn 2,6 miljoen Twitterfans komen uit Groot-Brittannië.