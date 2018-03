Nederland wil opheldering over salarissen EU-ambtenaren

Nederland wil opheldering over de hoogte van salarissen van ambtenaren van de Europese Unie (EU). Minister Frans Timmermans (PvdA, Buitenlandse Zaken) heeft hierover later deze week een gesprek met verantwoordelijk Europees Commissaris Maros Sefcovic.

Dat zei Timmermans dinsdag in Brussel. De hoogte van salarissen van EU-ambtenaren is Nederland al langer een doorn in het oog.

Premier

‘Ik wil geen appels met peren vergelijken, maar ik wil wel een eerlijke vergelijking kunnen maken met de salarissen van mensen in Nederlandse overheidsdienst,’ zegt Timmermans. Hij wil precies weten wie er in Brussel meer verdient dan premier Mark Rutte (VVD).

In februari bleek al dat ongeveer drieduizend EU-ambtenaren meer verdienen dan de 144.000 euro van Rutte. Dit aantal ligt nog hoger als naar het netto-salaris wordt gekeken.

Lidstaten

Het kabinet vindt de hoogte van salarissen en vergoedingen van Europese ambtenaren niet meer van deze tijd en ze lopen uit de pas met die in lidstaten, schreef Timmermans eerder in een brief aan de Tweede Kamer.

Als het aan Nederland ligt, worden de arbeidsvoorwaarden versoberd. De ‘Europese overheid’ zal volgens het kabinet beter moeten presteren met minder geld en minder mensen.