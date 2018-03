VVD wil roker ontmoedigen met grotere sigarettenpakjes

VVD-europarlementariër Toine Manders probeert onder zijn collega’s steun te vinden voor een plan om sigaretten voortaan nog alleen in grote pakjes te verkopen.

Door de inhoud van de pakjes sigaretten te verdubbelen, verdubbelt ook de prijs. Hierdoor zullen jongeren minder snel sigaretten kopen omdat ze dit niet meer zo makkelijk van hun zakgeld kunnen betalen.

‘Daarnaast is het pakje zo groot dat het nauwelijks nog in een borst- of binnenzak past, waardoor ook volwassenen worden gedemotiveerd om nog sigaretten aan te schaffen,’ zegt Manders.

Effectiever

Volgens hem is zijn plan eenvoudiger en effectiever dan de gedetailleerde restricties voor verpakkingen die de Europese Commissie voorstelt om mensen te ontmoedigen. Manders: ‘Ik wil vooral dat mensen zelf kunnen bepalen of ze willen roken zolang andere mensen daar geen last van hebben.’

Op de Europese agenda staat vernieuwing van de oude regels voor tabak. De Europese Commissie stelt voor de industrie te verplichten om driekwart van een pakje te vullen met beelden die rokers afschrikken. Nog maar een kwart van een pakje mag gerelateerd zijn aan het merk.

Controverse

Het voorstel is zowel het Europees Parlement als in de Tweede Kamer controversieel. In Straatsburg wordt morgen de mening van de betrokken commissies gepeild.

Naar verwachting haalt het voorstel van de Commissie niet de eindstreep.

Ter vergelijking: de grote en de kleine sigarettenpakjes