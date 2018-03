Dijsselbloem: nieuwe steun aan Griekenland onvermijdelijk

Europa zal de Grieken opnieuw te hulp moeten schieten, zegt minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën (PvdA). Als de huidige steunoperatie eind 2014 stopt, is een nieuw hulpprogramma noodzakelijk.

Dijsselbloem erkende daarmee woensdag voor het eerst in het openbaar dat Griekenland na 2014 aangewezen blijft op hulp van andere EU-landen en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat schrijft het Financieele Dagblad donderdag.

Problemen

‘De problemen in Griekenland zullen in 2014 niet zijn opgelost, dus zal er daarna nog iets moeten gebeuren’, zei Dijsselbloem. Volgens de minister wordt in de loop van 2014 duidelijk welke steun Griekenland nodig heeft.



Dijsselbloems opmerking volgde op een opmerking van de Duitse minister Wolfgang Schäuble (Financiën). Tijdens een verkiezingsbijeenkomst liet hij eveneens weten dat er niet valt te ontkomen aan een derde hulppakket voor de Grieken.



De Eurogroep van ministers van financiën verzekerde Griekenland eind vorig jaar al van verdere steun. Volgens eurcommissaris Olli Rehn (Monetaire Zaken) komt nieuwe steun voor de Grieken aan de orde na een rapportage komende maand van de Trojka (IMF, Europese Centrale Bank en de Europese Commissie).