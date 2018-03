PvdA’er Berman onderzoekt besteding EU-geld Egypte

De Nederlandse europarlementariër Thijs Berman (PvdA) gaat namens het Europees Parlement onderzoek doen naar ‘onduidelijke bestedingen’ van Europese hulpgelden in Egypte. Hij vertrekt zaterdag naar het Arabische land.

Dat meldt Berman vrijdag op de website van de PvdA.

Kritisch

De PvdA’er is aangesteld als rapporteur, naar aanleiding van een kritisch rapport van de Europese Rekenkamer over de besteding van hulpgelden. Volgens de Rekenkamer is er tussen 2007 en 2013 voor ongeveer 1 miljard aan ‘goedbedoelde’ steun gegeven aan Egypte, maar is het onduidelijk waar dat geld is terechtgekomen en hoe het is besteed.

De hoge corruptiegraad in het Arabische land wordt gezien als problematisch bij de besteding van het geld. Ook is de Europese Rekenkamer niet te spreken over het mensenrechtenbeleid in Egypte: de organisatie ziet het beleid als ‘hoogst onsuccesvol’.

Drie dagen

Berman zegt op de PvdA-website drie dagen te gaan praten met de Egyptische overheid en diplomaten, maar ook ‘met kleine, lokale organisaties’. Volgens hem is het in de discussie over hulpgelden van belang ‘dat alle kanten van de medaille goed worden belicht’.

Hij zegt ook te beseffen dat het ‘leven van de gemiddelde Egyptenaar er na de sociale en politieke onrust van de afgelopen jaren niet bepaald beter op is geworden’.