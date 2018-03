Asscher: Neelie Kroes denkt te makkelijk over migratieprobleem

De boodschap van vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) over de gevolgen van arbeidsmigratie in Europa is nog altijd niet aangekomen in Brussel. Volgens Asscher denken eurocommissarissen Neelie Kroes (VVD) en László Andor ‘te gemakkelijk’ en ‘badinerend’ over het migratieprobleem.

Dat schrijft de Volkskrant.

De minister van Sociale Zaken vindt dat Kroes en haar collega nog altijd niet overtuigend hebben gereageerd op het probleem en eist opnieuw een gesprek met de Europese Commissie.

Dijken staan op doorbreken

Volgens Asscher staan de ‘Nederlandse dijken op doorbreken’ omdat Nederland het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie (EU) lang niet altijd aankan.

De problemen worden mogelijk nog groter als per 1 januari volgend jaar alle Roemenen en Bulgaren vrij naar Nederland mogen reizen.

Vrij verkeer van personen in EU is verworden tot vrij verkeer van armen

De Europese Commissie moet ervoor zorgen dat landen die miljoenen euro’s krijgen om hun armste burgers uit de ellende te halen, dat ook doen. Uitbreiding van Schengen is nu niet aan de orde. Lees het commentaar van Carla Joosten

Hansje Brinker

Maar volgens eurocommissaris Kroes overdrijft Asscher het probleem. Ze vergeleek de minister afgelopen weekend met het personage van Hansje Brinker die zijn vinger in de dijk steekt om overstroming te voorkomen. ‘Maar Hansje Brinker moet de vinger wel in de juiste dijk steken,’ schreef Kroes laconiek. ‘Een uitstekende en betere vakman wijs je toch niet de deur, alleen maar omdat hij in het buitenland woont?’ schreef Kroes.

Ook haar Hongaarse collega Andor is van mening dat Asscher de zaken overdrijft. ‘In crisistijd zoeken politici aansluiting bij de angst van hun electoraat,’ zei de Hongaar.