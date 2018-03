Dijsselbloem: te vroeg voor discussie nieuw Grieks reddingsplan

Het is nog te vroeg om over de aard, de omvang en voorwaarden van een nieuw reddingsplan voor Griekenland te praten. Het is wel duidelijk dat de problemen van Griekenland volgend jaar niet zijn opgelost.

Meer steun voor Griekenland is daarom ‘realistisch’, zegt voorzitter van de eurogroep Jeroen Dijsselbloem donderdag in het Europees Parlement in Brussel.

Steun

Het huidige reddingsplan voor Griekenland loopt eind 2014 af. De eurogroepvoorzitter stelt dat pas daarna kan worden bekeken hoeveel steun Griekenland nog nodig heeft en of het land zich wel aan alle voorwaarden van het huidige reddingsplan heeft gehouden.

Jeroen Dijsselbloem

Het is daarom ‘niet nuttig’ om nu over toekomstige maatregelen te praten, zei Dijsselbloem. Zo wordt er onder meer gesproken over een gedeeltelijke kwijtschelding van de Griekse schuld.

Dijsselbloem zegt dat de Griekse autoriteiten hun best doen om de problemen op te lossen, en dat er vooruitgang is geboekt. Maar er moet meer gebeuren, vindt hij. Als voorbeeld noemt Dijsselbloem de hervorming van de belastingadministratie.