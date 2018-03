Enquête Europese Commissie: Nederlanders positief over EU

Een meerderheid van de Nederlanders is blij dat ons land lid is van de Europese Unie (EU). Iets meer dan zes op de tien Nederlanders ziet Nederland graag in de EU. Daarnaast ziet 12 procent Nederland zo snel mogelijk de EU verlaten.

Dat blijkt uit een enquête van de Europese Commissie onder iets meer dan duizend Nederlanders.

Daarmee zijn Nederlanders over het algemeen positiever over deelname aan de EU dan inwoners van andere lidstaten. Ongeveer de helft van alle inwoners van de EU is blij met het lidmaatschap terwijl 17 procent hun land het liefst vandaag nog ziet vertrekken uit het Europese orgaan.

Profiteren

Het grootste deel van de Nederlanders is van mening dat ons land profiteert van deelname aan de EU. Zij zijn ervan overtuigd dat de stem van een klein land als Nederland via en in de EU gehoord kan worden.

Het grootste symbool voor de Europese Unie is voor een meerderheid van de Nederlanders de euro. Daarna komen waarden als democratie en vrijheid. Geschiedenis en geografische ligging zijn van ondergeschikt belang voor de Europese identiteit.

Weblog Carla Joosten

Gaat het eurosceptisisme overheersen?

Werkloosheid

Als grootste uitdaging van de Europese Unie wijst het grootste deel van de Nederlanders op de steeds ouder wordende populatie. Andere Europeanen vinden werkloosheid juist weer het grootste probleem.

Het onderzoek staat in contrast met andere onderzoeken die in eigen land zijn gehouden. Zo blijkt uit een enquête van Maurice de Hond dat zeker 64 procent van de Nederlanders een referendum wil over de bevoegdheden van de Europese Unie. Uit een ander onderzoek van Clingendael blijkt dat de meeste Nederlanders weinig vertrouwen hebben in de politici in Brussel.