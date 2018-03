VVD wil vingerafdrukken van bezoekers buiten EU

De buitengrenzen van het Schengengebied, waarin burgers van de EU zonder grenscontroles vrij kunnen reizen, moeten strenger worden bewaakt. Wie het Schengengebied binnen wil komen, moet voortaan zijn vingerafdruk achterlaten.

Dat staat in het maandag gepresenteerde VVD-conceptverkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen volgend jaar mei.

Grensregistratie

In het programma Europa waar nodig schrijft de VVD dat de partij voorstander is van een Europees grensregistratiesysteem. Vingerafdrukken maken daarvan een belangrijk deel uit: volgens de liberalen is het op die manier duidelijk ‘wie en wanneer en onder welke naam binnenkomt en vertrekt’.

Het registratiesysteem voorkomt ‘illegaliteit, oneigenlijk gebruik van asielprocedures en zorgt ervoor dat mensensmokkel minder loont’, aldus de VVD.

In het programma wordt bovendien gepleit voor verwijdering van EU-lidstaten, wanneer zij zich niet aan de afgesproken grenscontroles houden. Als Nederland weer tijdelijke grenscontroles wil invoeren, moet dat mogelijk zijn.

Economische integratie

De VVD vindt verder dat de Europese Unie zich moet concentreren op kerntaken. Het stimuleren van de economische groei heeft daarbij de voorkeur voor de liberalen. De partij wil meer economische integratie, maar minder Europese regels. De EU dient zich minder te bemoeien met het alledaagse leven.

Ook kan de bureaucratie worden ingeperkt: de Europese Commissie moet worden gehalveerd en het aantal ambtenaren mag van de liberalen drastisch naar beneden.