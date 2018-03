Premier Rutte schaart zich achter kandidatuur Verhofstadt

Minister-president Mark Rutte (VVD) wil dat de Belgische liberaal Guy Verhofstadt na de Europese verkiezingen voorzitter wordt van de Europese Commissie.

Woensdagavond heeft hij in het Torentje in Den Haag met liberale leiders uit België en Luxemburg, en met D66-voorman Alexander Pechtold afgesproken de kandidatuur van Verhofstadt, voorstander van een federaal Europa, te steunen. Rutte nam deel aan het overleg als leider van de VVD, en niet als premier.

Zowel VVD en D66 maken deel uit van de liberale fractie in het Europees Parlement (ALDE), die wordt geleid door Verhofstadt.

Dit weekend, op een bijeenkomst voor Europese liberalen in Londen, zei de Belgische oud-premier en europarlementariër nog dat liberalen het enige alternatief zijn tegen ‘euroscepticisme, nationalisme en populisme‘.

Volgens Elsevier

Uitgesproken

Niet iedereen binnen de Europese liberale fractie is gecharmeerd van de politieke ideeën en uitgesproken pro-Europese standpunten van Verhofstadt.

Zo pleit VVD’er en mede-europarlementariër Hans van Baalen, in tegenstelling tot Verhofstadt voor een Europese Unie ‘zonder onzin‘.

Dromen

Verhofstadt mag van Van Baalen ‘dromen over een federaal Europa’, maar voor de VVD-politicus zelf is het uitgesloten dat er ooit één Europese staat komt.

Speciale Editie Politieke Almanak 2014

Ook uit de landelijke VVD was begin november kritiek te bespeuren op Verhofstadt. Kamerlid Mark Verheijen zei toen dat eurofielen als Guy Verhofstadt een groter gevaar vormen voor de Europese eenheid dan rechtspopulisten en eurosceptici als de Franse Marine Le Pen.