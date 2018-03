‘Henk Krol heeft bijbaan: assistent van europarlementariër’

Voormalig 50Plus-fractievoorzitter Henk Krol heeft een nieuwe bijbaan: hij assisteert europarlementariër Toine Manders. Manders werd voor de VVD in het Europees Parlement gekozen, maar werd niet opnieuw kandidaat gesteld voor de verkiezingen en is nu lijsttrekker van ouderenpartij 50Plus in Brussel.

Krol helpt Manders bij zijn nieuwe partij. ‘Hij leest thuis de media en scant me bijvoorbeeld relevante berichten door over 50Plus’, zegt Manders in de Volkskrant. Op Twitter vroeg Krol al om commentaar op het Europees verkiezingsprogramma van 50Plus.

Wachtgeld

Krol legde zijn functie als Tweede Kamerlid neer toen bleek dat hij als directeur van de Gay Krant had verzuimd te zorgen voor pensioenen voor zijn werknemers. Hen legde hij het zwijgen op. Als parlementariër kwam Krol juist op voor betere pensioenen voor ouderen.

Oud-Kamerleden mogen naast hun wachtgeld een deel bijverdienen. De parttimefunctie levert Krol ongeveer 1.300 euro per maand op, denkt Manders. Krol wordt betaald uit het assistentenbudget van Manders.