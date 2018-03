Kroes: Nederland moet voor EU-portefeuille Handel gaan

Nederland moet proberen om een eurocommissaris te krijgen op een voor het land gunstige post zoals Handel of Interne Markt. Het is belangrijk daarvoor de beste kandidaat te selecteren, en niet een politicus die zogenaamd ‘aan de beurt’ zou zijn naar voren te schuiven.

Dat heeft eurocommissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) donderdag gezegd bij radiozender BNR. De VVD’er is zelf sinds 2004 eurocommissaris, eerst op de post Mededinging en sinds 2009 op de post Digitale agenda. Dit jaar verlaat zij de Europese Commissie, omdat de portefeuilles opnieuw worden verdeeld.

Geen werkverschaffing

Kroes benadrukt dat de keuze voor een nieuwe commissaris niet moet worden gezien als ‘werkverschaffing’. Nederland moet beginnen met de vraag ‘welke portefeuille is het meest geschikt om het Nederlands belang te dienen?’.

Dat is volgens haar Handel, omdat Nederland ‘er zeer bij gebaat is dat er een open en niet-protectionistische handelsstrategie wordt gevolgd’, of Interne Markt. De portefeuilles die Kroes zelf heeft gehad, lijken haar ‘bijna uitgesloten’ voor Nederland.

Nederland zou er goed aan doen om de beste kandidaten te kiezen ‘waarmee je deze portefeuille uit het vuur kan slepen’, en niet andersom, door te bedenken wie er ‘beloond moet worden’ of ‘zelf vinden dat ze aan de beurt zijn’.

Niet Timmermans

Kroes laat doorschemeren dat zij PvdA-minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken), over wie het gerucht gaat dat hij kandidaat zou zijn als opvolger van buitenlandchef Catherine Ashton, geen geschikte kandidaat vindt. De minister heeft zelf gezegd dat hij de Europese Unie niet aan zijn moeder kan uitleggen en daarnaast heeft hij zelf als minister beleid gemaakt, waar de Europese Commissie nog over oordeelt.

Kroes: ‘Het kan niet zo zijn dat je iets niet kan uitleggen waar je zelf aan hebt deelgenomen. Dan heb je een probleem.’ Wel vindt zij dat ‘een kritisch politicus’ goed kan functioneren in Brussel.

