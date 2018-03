Voormalig NOS-journalist op PvdA-lijst Europese verkiezingen

De Europese lijsttrekker voor de PvdA Paul Tang heeft donderdag de concept-kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen gepresenteerd. Op plek vijf van de lijst prijkt de naam van voormalig NOS-correspondent in Brussel: Paul Sneijder.

Jarenlang was Sneijder het trouwe gezicht voor de NOS vanuit Brussel. Eerder was hij politiek verslaggever op de Haagse redactie van het NOS Journaal en correspondent in de Verenigde Staten voor de NOS en televisieprogramma NOVA.

PvdA’er

Donderdag werd duidelijk met welke politieke overtuiging hij zijn werk als journalist heeft gedaan. Sneijder, die in 2011 zijn 28-jarige loopbaan bij de staatsomroep beëindigde, gaat de politiek in en wel voor de Partij van de Arbeid.

De Europese fractie van die partij heeft Sneijder op plek vijf van de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen geplaatst. De voormalige journalist staat achter lijsttrekker Paul Tang, Agnes Jongerius, Kati Piri en Michiel Emmelkamp.

Uit de kast

Dat de lijn met de PvdA in huize Sneijder zeer kort was, bleek al in 2007 toen Sneijders toenmalige vrouw Anna Nijsters persvoorlichter werd bij de PvdA-fractie in Brussel.

Na zijn ex-vrouw, die er met PvdA-europarlementariër Thijs Berman vandoor ging, is Sneijder zelf uit de kast gekomen als PvdA’er.

Elatik en Terphuis

Op de lijst prijken verder nog de namen van de Amsterdamse stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik die in 2010 moest opstappen vanwege verschillende schandalen en later weer terugkwam.

Ook de Iraanse Nederlander Sander Terphuis heeft met zijn stuurse gedrag binnen de PvdA over de strafbaarstelling van illegaliteit een plekje op de lijst bemachtigd.