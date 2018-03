Barroso vindt premier Rutte voorbeeld voor andere EU-leiders

Minister-president Mark Rutte (VVD) is ‘een van de meest betrokken regeringsleiders in de Europese Unie’. Hij heeft lof voor de hervormingen en bezuinigingen die de premier doorvoerde.

Dat zegt voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso donderdag tijdens een bezoek van Rutte aan Brussel.

Voorbeeld

Barroso was ook lovend over de manier waarop Rutte zich opstelt in de EU. Andere EU-leiders kunnen daar een voorbeeld aan nemen, zei Barroso, die nog tot eind dit jaar in functie is.

Rutte bedankte Barroso op zijn beurt voor zijn leiderschap. De premier is samen met minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) in Brussel om te spreken over onder meer de Europese verkiezingen van 22 mei.

Na het gesprek met Barroso zal Rutte overleg voeren met de Belgische premier Elio Di Rupo en met de Luxemburgse premier Xavier Bettel. Met hen zal hij een verklaring tekenen die de ‘problemen bij het vrije verkeer van werknemers’ moet oplossen.