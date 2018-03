Nederland zal tegen goedkeuring EU-begroting stemmen

Nederland zal de EU-begroting over 2012 niet goedkeuren. Dat heeft minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) donderdag gezegd in de Tweede Kamer.

Net als Nederland zullen Groot-Brittannië en Zweden tegen goedkeuring stemmen. Nederland stemde ook vorig jaar tegen de goedkeurende verklaring en heeft dat al vaker gedaan. Meestal heeft een tegenstem geen gevolgen, omdat een ruime meerderheid wel voor goedkeuring stemt.

Volgens Elsevier

Dit commentaar van Carla Joosten uit 2009 is nog steeds actueel: ‘De Europese lidstaten ontvangen jaarlijks miljarden aan Europese subsidies, maar verantwoorden de uitgaven achteraf onvoldoende. De Europese Rekenkamer keurt die verantwoording jaar op jaar af. Ook in het Europees Parlement groeit de ergernis.’

Te veel fouten

Een ruime Kamermeerderheid, inclusief coalitiepartijen VVD en PvdA, heeft Dijsselbloem verzocht tegen te stemmen. Groot bezwaar is dat de Europese Rekenkamer vorig najaar voor de negentiende keer achter elkaar geen goedkeuring heeft verleend aan de uitgaven aan Europese gelden en subsidies van het voorgaande jaar.

De Europese Rekenkamer ontdekte bij 4,8 procent van de uitgaven fouten, wat betekent dat de verantwoording voor 6,5 miljard euro niet in orde is. De foutmarge zou van de Rekenkamer onder de 2 procent moeten liggen.

Dijsselbloem is bezorgd over dit foutenpercentage, dat een jaar eerder nog 3,9 procent was. ‘We kunnen dat niet laten passeren’, zei de minister.

Niet allemaal fraude

Het foutenpercentage betekent overigens niet dat er is gefraudeerd met al het geld: naar schatting ligt de daadwerkelijke fraude bij de Europese uitgaven op 0,25 procent.

De drie tegenstemmende landen zullen samen een verklaring afleggen bij de stemming over de goedkeuring van de EU-begroting volgende week in Brussel.

Spanning in Europa

In dit boek zijn de beste en mooiste interviews over de Europese Unie samengebracht die Elsevier sinds de jaren zestig heeft gepubliceerd.Bestel nu!