Neelie Kroes: Wilders, wij zijn Nederlanders, geen Zwitsers

De economische welvaart in landen buiten de Europese Unie (EU) biedt geen garanties voor Nederland mochten wij uit de EU stappen. Nederland is niet vergelijkbaar met landen als Zwitserland en Noorwegen.

Met die boodschap komt eurocomissaris Neelie Kroes (VVD) donderdag.

‘Een hint voor Wilders: wij zijn Nederlanders, geen Zwitsers, Noren of Chinezen,’ twittert Kroes.

Een hint voor Wilders: wij zijn Nederlanders, geen Zwitsers, Noren of Chinezen — Neelie Kroes (@NeelieKroesEU) February 6, 2014

Denkfout

Volgens Kroes maakt Wilders een fout door te denken dat de economische ontwikkeling in niet-EU-landen als Noorwegen en Zwitserland simpelweg aan de euro kan worden toegeschreven.

‘Heb je wel eens gedineerd in Zwitserland en Noorwegen en naar de rekening gekeken?’ vraagt de VVD-politicus uitdagend. ‘Net als met de euro nu, waren in de vorige eeuw ons economisch succes of onze economische crises nooit alleen afhankelijk van de gulden,’ verduidelijkt Kroes.

Rapport: Nederlands vertrek uit EU levert welvaart op

Als Nederland afscheid neemt van de Europese Unie (EU) kan dit een economische groei veroorzaken die ons land in geen jaren meer heeft gezien. Door het wegvallen van regels en verplichtingen kan de economie groeien tot wel 10 procent. Naar het artikel

Kijk naar Duitsland

Voor exportland Nederland zijn Nederlandse oplossingen en modellen nodig, vindt de VVD’er. ‘We moeten niet mensen gaan nadoen die verschillen van de Nederlanders.’

De eurocommissaris vindt dat we beter kunnen kijken naar landen als Duitsland. ‘laten we in de EU blijven en de euro houden, samen met de Duitsers. Zij doen het blijkbaar heel goed.’

Indianenverhalen

Kroes haalde vorige maand bij WNL op Zondag ook al uit naar Wilders vanwege zijn populistische toon over Europa.

‘Indianenverhalen dragen niet bepaald bij aan een eerlijke discussie over de Europese Unie,’ zei ze toen. Kroes zei wel te begrijpen dat Nederlanders de euroscepsis van Wilders overnemen.

‘Als zulke oneliners gedebiteerd worden zonder een antwoord dan kan ik mij voorstellen dat men denkt “die meneer heeft doorgeleerd dus is dat niet zo?”, al is het niet altijd te merken dat hij heeft doorgeleerd.’