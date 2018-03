‘Passagiers moeten vergoeding krijgen na vertraagde vlucht’

Passagiers moeten standaard een vergoeding krijgen als hun vlucht drie uur of langer is vertraagd. Daarvoor heeft het Europees Parlement woensdag gestemd in Straatsburg.

Luchtvaartmaatschappijen wijten vertragingen nu vaak aan ‘bijzondere omstandigheden’ en keren daarom geen compensatie uit als een vlucht is vertraagd of geannuleerd. Passagiers kunnen in zulke gevallen een vergoeding alleen via de rechter proberen af te dwingen.

Ook voor korte vluchten

Het Europees Parlement wil bij vluchten van minder dan 3.500 kilometer, alle vluchten binnen Europa, een schadevergoeding van 300 euro mogelijk maken voor alle passagiers zodra zij meer dan 3 uur vertraging oplopen.

Bij middellange vluchten, tussen 3.500 en 6.000 kilometer, willen zij vanaf 5 uur vertraging een vergoeding van 400 euro. Bij langeafstandvluchten willen zij bij vertragingen vanaf 7 uur een compensatie van 600 euro voor alle reizigers.

Daarnaast moeten luchtvaartmaatschappijen van het Europees Parlement bij vertraging eten en drinken verzorgen en een hotel voor maximaal vijf nachten.

Retourticket

Er gaat als het aan de europarlementariërs ligt nog meer veranderen voor vliegtuigpassagiers: zij zouden ook de terugreis van een retourticket moeten kunnen maken, als zij de heenreis niet hebben gebruikt. Nu kunnen passagiers nog worden geweigerd bij de gate als ze niet alle vluchten van hun kaartje gebruiken.

Ook moeten passagiers gratis verkeerd gespelde namen kunnen corrigeren, moeten klachten van reizigers binnen twee maanden worden behandeld en wil het Europees Parlement dat reizigers meer rechten krijgen om op een vervangende vlucht mee te reizen.

Lidstaten

Of de Europese regels inderdaad zo gaan veranderen als de politici in Straatsburg willen, hangt nog af van de individuele lidstaten. Die gaan nog in onderhandeling met het Europees Parlement.

Eerder bepaalde het Europees Hof van Justitie al dat reizigers bij meer dan 3 uur vertraging recht hebben op een vergoeding, maar nu geldt nog een uitzondering voor bijzondere omstandigheden.