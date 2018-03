Rapport: Nederlands vertrek uit EU levert welvaart op

Als Nederland afscheid neemt van de Europese Unie (EU) kan dit een economische groei veroorzaken die ons land in geen jaren meer heeft gezien. Door het wegvallen van regels en verplichtingen kan de economie groeien tot wel 10 procent.

Dat blijkt uit een analyse die het Londense onderzoeksbureau Capital Economics uitvoerde in opdracht van de PVV.

Geen verplichtingen

Volgens de Britse onderzoekers kan Nederland profiteren van het wegvallen van regels en verplichtingen die bij het EU-lidmaatschap horen. Nederland zou meer vrije handelsrelaties kunnen aangaan door het wegvallen van deze verplichtingen.

PVV-leider Geert Wilders liet het rapport maken om ‘bangmakers‘ over een EU-vertrek de mond te snoeren. ‘Volgens premier Rutte komt het gras op de kades van de Rotterdamse haven te staan. Maar we zouden juist miljarden meer verdienen dan nu,’ zegt Wilders donderdag in het AD.

Capital Economics

De Londense econoom en columnist voor the Daily Telegraph Roger Bootle richt in 1999 het onderzoeksbureau Capital Economics op. Het bureau maakt economische analyses en ramingen voor bedrijven en instellingen. Het rapport Leaving the euro: A practical guide wint in 2012 de Wolfson Economic Prize van de Britse centrumrechtse denktank Policy Exchange. Ondanks het succes van zijn bureau staat Bootle op het punt om de zaak te verkopen. Een verkoop zou hem naar schatting 60 miljoen euro opleveren.

Wel baten, geen lasten

Capital Economics gaat er in het rekenmodel vanuit dat Nederland uit de EU gaat maar wel binnen de Europese handelsverdragen blijft. Nederland profiteert zo van de baten, maar niet van de lasten als noodleningen aan landen die in de problemen zijn gekomen.

Het grote voorbeeld voor Wilders is Zwitserland. De PVV-leider wijst erop dat het Alpenland al een handelsverdrag heeft gesloten met China terwijl de EU nog verdeeld is over een akkoord.

Alles moet goed gaan

Het rapport, dat donderdag zal worden gepresenteerd, gaat er vanuit dat de andere landen wel zaken met Nederland blijven doen en dat de terugkeer naar de gulden volgens plan verloopt. De transitie naar de oude betaalmunt zal in het diepste geheim moeten gebeuren, zo blijkt uit een eerdere ‘handleiding’ van Capital Economics over het vertrek uit de eurozone.

In ‘Leaving the euro: A practical guide’ beschrijft het bureau hoe de premier en de minister van Financiën de terugkeer naar de oude munt tot de laatste uren geheim moeten houden. Lekt het nieuws toch uit, dan zullen de banken gesloten moeten worden om een bankrun te voorkomen. De waarde van de oude munt zal gelijk moeten worden gesteld aan die van de euro, maar de oude munt (gulden) zal snel in waarde dalen. Als de munt zich heeft gestabiliseerd, zal het land van de eigen munt kunnen profiteren.

Een samenvatting van het rapport is op de website van de PVV te downloaden.