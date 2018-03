Verhofstadt kandidaat voorzitterschap Europese Commissie

De Belg Guy Verhofstadt is zaterdag in Brussel door de Europese liberalen verkozen tot kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Ruim tachtig procent stemde in met een compromis, waarbij eurocommissaris Olli Rehn kandidaat wordt voor een andere hoge EU-post.

De verkiezing was slechts een formaliteit. Op de bijeenkomst waren zo’n honderd leden van ALDE, de liberale partij, aanwezig.

Niet onomstreden

Oud-premier van België Guy Verhofstadt is de huidige fractievoorzitter van de liberalen in het Europees Parlement. Hij staat bekend als iemand die erg pro-Europa is. In november vorig jaar haalde hij op een conferentie van ALDE in Londen flink uit naar ‘eurosceptici, nationalisten en populisten’.

Vanuit de VVD, die net als D66 lid is van de liberale partij, is er de afgelopen maanden regelmatig kritiek op Verhofstadt geweest. Zo zei europarlementariër Hans van Baalen dat hij mag ‘dromen over een federaal Europa’, maar is Van Baalen daar zelf sterk op tegen.

Kamerlid Mark Verheijen noemde Guy Verhofstadt een ‘eurofiel’ en zei dat deze een groter gevaar vormen voor de Europese eenheid dan rechtspopulisten en eurosceptici als de Franse Marine Le Pen. Verheijen moest zijn woorden terugnemen.

Rutte

Verhofstadt en Rehn wilden allebei de liberale kandidaat voor het voorzitterschap worden, maar hun visies over de Europese Unie lopen nogal uiteen. Daarom werd het kiezen van de lijsttrekker nogal een kwestie.

De deal die uiteindelijk werd gesloten, waarbij Verhofstadt kandidaat is om Manuel Barroso op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie en tegelijkertijd de Fin Rehn naar voren wordt geschoven voor een andere toppositie, kwam tot stand na bemiddeling van premier Mark Rutte. Rutte had als VVD-leider samen met de Duitse liberale leider Christian Lindner de opdracht gekregen om tot een oplossing te komen.