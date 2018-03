Asscher wil gelijke arbeidsvoorwaarden EU-werknemers

Er moet een eind komen aan de concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden binnen de Europese Unie (EU). Behalve gelijke lonen, moeten ook andere arbeidsvoorwaarden gaan gelden voor werknemers uit andere EU-lidstaten.

Minister Lodewijk Asscher (PvdA, Sociale Zaken) schrijft dat vrijdag in een ingezonden brief in de Volkskrant en The Financial Times.

Regel

‘Gelijk loon voor gelijk werk in het land waar je aan de slag bent. Dat hoort de gouden regel voor vrij verkeer binnen de Europese Unie te zijn,’ schrijft Asscher. Volgens de minister mag het niet uitmaken of een werknemer uit Warschau komt of uit het Westland.

Commentaar

Jean Dohmen: Oost-Europese arbeidskrachten drukken ons met neus op de feiten

De schimmige constructies die ondernemers gebruiken om werknemers uit Oost-Europa minder te betalen, leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. ‘Een krachtige en eendrachtige aanpak van deze problemen hoort topprioriteit te zijn van de nieuwe Europese Commissie.’

Code oranje

Asscher kondigde vorig jaar al code oranje af voor het vrij verkeer van personen. ‘Negen maanden later zien we dat “code oranje” een waarschuwende werking heeft gehad. Zeker in Brussel.’

De minister zegt dat er een aangescherpte richtlijn is aangenomen voor werknemers die tijdelijk in een ander land werken. ‘Eindelijk zijn alle landen van de EU bereid om maatregelen te nemen die fraudebestrijding vergemakkelijken.’

Truc

Asscher komt met enkele concrete voorstellen om de problemen aan te pakken. Hij pleit voor gelijke arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers en er moet een eind worden gemaakt aan de ‘goedkope truc van postbusondernemingen’.

Verder wil Asscher dat de ‘ketenaansprakelijkheid’ wordt uitgebreid. In de bouw kunnen opdrachtgevers al verantwoordelijk worden gehouden als de werknemers van het bedrijf dat zij inhuren, worden onderbetaald. Asscher wil dat dit in meer sectoren het geval is.