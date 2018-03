Bolkestein: Dijsselbloem geschikte voorzitter Europese Commissie

Oud-eurocommissaris Frits Bolkestein ziet in minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) een goede voorzitter van de Europese Commissie. Volgens Bolkestein is Dijsselbloem de meeste bekwame persoon voor de baan.

Dat zei Bolkestein zondag in televisieprogramma Buitenhof. ‘Hij is bekwaam, spreekt goed Engels en heeft het goed gedaan als voorzitter van de eurogroep.’

Vak

Bolkestein zegt dat Nederland, al vanaf het begin bij de Europese Unie, nog nooit voorzitter is geweest van de Europese Commissie. Dat Dijsselbloem een sociaaldemocraat is, maakt voor Bolkestein niets uit.

‘Dat heeft er niets mee te maken. Hij is gewoon goed in zijn vak en van alle markten thuis. Hij is niet iemand die alleen naar de cijfers kijkt,’ zegt de oud-VVD-leider.

Verkiezingen

Vorige week gingen vier kandidaten voor de functie met elkaar in debat, maar of een van hen de post krijgt, is nog maar de vraag. De kandidaat van de grootste partij na de verkiezingen wordt niet automatisch voorzitter van de Commissie.

Regeringsleiders gaan na de verkiezingen met elkaar in overleg en moeten volgens het Verdrag van Lissabon rekening houden met de uitslag, en het Europees Parlement moet de voordracht goedkeuren.

Guy Verhofstadt, kandidaat voor de liberalen, zegt dat de stembusuitkomst niet mag worden genegeerd. ‘Dat zou het einde zijn van de democratie. Dit is geen spelletje.’