Brenninkmeijer: Rekenkamer moet af van ‘kapotte grammofoonplaat’

De Europese Rekenkamer moet ophouden met jaarlijks publiceren van afkeurende verklaring over begroting. Er gebeurt nu toch niets mee.

Dat zegt Alex Brenninkmeijer deze week in een interview met weekblad Elsevier. De Rekenkamer controleert of het Europese budget – jaarlijks 140 miljard euro – doelmatig en rechtmatig wordt besteed.

De afgelopen negentien jaar gaf de Rekenkamer een afkeurende verklaring af omdat telkens meer dan 2 procent fouten in de gecontroleerde bedragen werden aangetroffen.

Eerder dit jaar klaagde voorzitter Herman Van Rompuy van de Europese Raad van Regeringsleiders dat de Europese Rekenkamer met haar jaarlijkse klaagzang het imago van de Unie schaadt. De rekeningen zijn over het algemeen correct, maar in sommige gevallen zijn niet de juiste procedures gevolgd, zei Van Rompuy, die vond dat de Rekenkamer niet zo veel negatieve publiciteit moest veroorzaken.

Brenninkmeijer vindt dat Van Rompuy een punt heeft. Als de Rekenkamer negentien jaar een negatieve verklaring aflegt over de Europese financiën en niemand doet er iets mee is er volgens hem sprake van een ‘een kapotte grammofoonplaat.’

Zelf publiceerde Brenninkmeijer in april zijn eerste, en meteen al vernietigende rapport (pdf) over een onderzoek van de Europese Commissie naar corruptie in de lidstaten.

