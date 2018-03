CDA wil subsidies voor landbouw, D66 kiest voor innovatie

CDA en D66 worden het maar niet eens over de miljardensubsidies die nu nog naar Europese landbouw gaan. D66 wil dat zeker de helft van de 55 miljard euro aan landbouwsubsidie wordt ingezet voor medisch onderzoek en innovatie.

De lijsttrekkers van CDA en D66 debatteerden zaterdag in Tros Kamerbreed over de kwestie.

Hetze

Volgens CDA-lijsttrekker Esther de Lange voert D66 een ‘hetze’ tegen de Nederlandse boeren en tuinders. Volgens de CDA’er zorgen de boeren voor voedselzekerheid en levert de sector veel werkgelegenheid op.

Volgens De Lange leveren de landbouwsubsidies op die manier honderd keer zoveel op.

Wie vindt wat?

Geen belang

Maar In ’t Veld vindt dat de Nederlandse belastingbetaler er geen belang bij heeft dat zoveel geld naar boeren gaat, ook elders in de EU.

Het is volgens D66 belangrijker dat meer geld anders wordt besteed, vooral aan kennis, vernieuwing en investeringen, ook om het bedrijfsleven weer op gang te krijgen.

In de notitie ‘Van koeien naar kennis’ pleit De Lange onder meer voor 2 miljard investeringen in topuniversiteiten. ‘Dit zijn de keuzes die horen bij de economie van de 21ste eeuw’, vindt In ’t Veld.

