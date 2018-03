Christen-democraten met afstand grootste groep ondanks verlies

Hoewel de christen-democraten, met het CDA, een nederlaag kregen te verduren, vormen zij nog altijd de grootste politieke groep in het Europees Parlement. De EVP-fractie krijgt 212 van de 751 zetels.

Dat is 28,2 procent van het totaal aantal stemmen, blijkt uit voorlopige resultaten zondag. De sociaal-democraten (met de PvdA) handhaven zich op de tweede plaats met 185 afgevaardigden (24,6 procent).

Liberalen

De liberalen (waaronder VVD en D66) blijven de derde partij met 71 zetels. Het is goed mogelijk dat zich de komende weken nog partijen bij de fractie aansluiten.

Vervlogen visioenen

Er lopen onderhandelingen die de liberalen 16 extra zetels kunnen opleveren, meldde de leider van de ALDE-fractie Guy Verhofstadt. Ook bij andere fracties kan de samenstelling en omvang nog veranderen.

Bondgenoten

De Groenen blijven vierde fractie met 55 zetels. Alternatief links, waar ook de SP deel van uitmaakt, stijgt naar 45 afgevaardigden. De fractie van Europese Conservatieven en Hervormers, met onder meer de ChristenUnie, komt op 40 zetels.

Het eurosceptische Europa van Vrijheid en Democratie, waar nu nog de SGP in zit, is goed voor 36 zetels. De Britse UKIP zit ook in deze fractie.

Daarnaast is er een fors groter geworden groep (107 zetels) van parlementariërs die niet verbonden zijn aan een van de traditionele partijen of stromingen. Onder meer de PVV valt hieronder, maar ook het Franse Front National. PVV en de partij van Le Pen willen samen een anti-EU-fractie beginnen.