D66 en VVD zijn voor ondernemers één partij in Europa

VVD mag zich in Nederland een stuk kritischer ten opzichte van de Europese Unie (EU) opstellen dan D66, voor ondernemers is er weinig verschil tussen de twee partijen als het om Europa gaat. Wel blijft de VVD ook in Europa voor ondernemers de nummer één.

Dat blijkt uit een maandelijks onderzoek van TNS Nipo en het Financieele Dagblad.

Geen verschil

Uit het onderzoek blijkt dat 29 procent van de Nederlandse ondernemers op 22 mei op een VVD-kandidaat gaat stemmen. D66 staat op plaats twee met 13 procent en daarna volgt de PVV met 8 procent.

Maar eigenlijk zien de ondernemers tussen de VVD en D66 geen verschil. In Brussel zitten VVD en D66 immers samen in de fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE).

Pro Europa en dus tegen de EU

Verhofstadt

Uit het onderzoek blijkt dat ALDE de populairste partij blijft onder ondernemers, maar dat er wel weerstand is tegen lijsttrekker Guy Verhofstadt. Gematigd eurosceptische ondernemers worden door de uitgesproken pro-Europese Verhofstadt verjaagd naar CDA of de PVV. Ook ChristenUnie/SGP en de SP worden als alternatieven beschouwd.

Uit onderzoek van VoteWatch in opdracht van de NOS bleek zondag al dat er feitelijk tussen D66 en VVD nauwelijks verschil is in Brussel. In de afgelopen vijf jaar stemden de partijen in 92 procent van de gevallen hetzelfde.