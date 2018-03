D66 kan overal kiezers wegtrekken, behalve bij de PVV

Ongeveer de helft van de kiezers die waarschijnlijk op PvdA, VVD of GroenLinks gaat stemmen, geeft aan dat er een reële kans is dat ze toch op D66 stemmen. Alleen PVV’ers voelen helemaal niets voor een overstap naar D66.

Het Kieskompas vroeg ruim 73.000 mensen op een schaal van 0 tot 10 aan te geven hoe groot de kans is dat ze op een partij stemmen. Bij een score van acht of hoger is iemand een ‘waarschijnlijke kiezer’.

Volgens politicoloog André Krouwel van het Kieskompas hebben de meeste mensen niet één, maar drie of vier partijen waarop ze kunnen stemmen.

Zweven

Ongeveer de helft van de waarschijnlijke kiezers van PvdA, VVD en GroenLinks geeft aan dat het goed mogelijk is dat ze toch op D66 stemmen. Dit geldt ook voor eenderde van de CDA-kiezers en een kwart van de kiezers van SP, Partij voor de Dieren en 50Plus.

Bij ChristenUnie/SGP geeft zelfs nog één op de zes kiezers aan de stap naar D66 te kunnen maken. Alleen bij de PVV heeft D66 weinig kans om kiezers weg te halen.

Zwakte

‘D66 voor iedereen een tweede of derde keus’, zegt Krouwel. ‘Als de eigen partij teleurstelt, is D66 de partij waar mensen bij uit komen.’ Volgens de politicoloog is een zwakte van D66 dat de partij geen harde kern heeft. ‘Iedereen houdt een beetje van D66, maar weinig mensen houden echt van ze.’

In de laatste peiling van VoteWatch zou D66 met vijf zetels de grootste Nederlandse partij in het Europees Parlement worden. De PVV zou uitkomen op vier zetels.