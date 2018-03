Definitieve uitslag #EP2014: CDA groter dan D66

Het CDA krijgt de meeste Nederlandse zetels in het Europees Parlement. De christen-democraten behalen er vijf, één zetel meer dan D66. Die partij kreeg procentueel de meeste stemmen van de Nederlandse kiezer.

Met 96,3 procent van de stemmen geteld, krijgt D66 15,4 procent en het CDA 15,0 procent van de stemmen. De laatstgenoemde partij behaalt meer zetels door de lijstverbinding met ChristenUnie/SGP. Nederland heeft in totaal 26 zetels in het Europese Parlement.

Commentaar

Carla Joosten: Als EU-sceptici niet uitkijken, dreigt weer vijf jaar spek en bonen in europarlement

Exitpoll

De PVV houdt vier van de vijf zetels over in het Europees Parlement. De partij van Geert Wilders krijgt een zetel meer dan in de exitpoll van donderdag. De VVD en de PvdA krijgen allebei drie zetels.

De SP verliest een zetel ten opzichte van de exitpoll en komt op twee. GroenLinks krijgt twee zetels, de ChristenUnie/SGP ook en de Partij voor de Dieren een zetel. 50PLUS, in de exitpoll nog goed voor een zetel, verliest die nu en komt niet in het Europees Parlement.

Lees ook…

Wilders donderdag: Nederland niet eurofieler, grootste deel bleef thuis

Dolblij

Het CDA heeft de stijgende lijn weer te pakken, zegt CDA-leider Sybrand van Haersma Buma in een reactie. ‘We zijn de grootste Nederlandse partij in het Europees Parlement.’

Het geluid van het CDA blijft het sterkste in Brussel, zei de ‘dolblije’ voorman. Buma wees erop dat het CDA hetzelfde aantal zetels heeft gehaald als bij de vorige Europese Verkiezingen in 2009, terwijl de partij in de afgelopen jaren zware nederlagen heeft geleden bij Tweede Kamerverkiezingen.

Ook D66-leider Alexander Pechtold is ‘ongelooflijk blij’. Zijn partij komt met een europarlementariër meer in het Europees Parlement dan de afgelopen periode.