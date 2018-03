Dijsselbloem: geen kandidaat voorzitterschap Europese Commissie

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) is niet in de race voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. De voorzitter van de eurogroep denkt niet dat hij een kans maakt.

Dat zei Dijsselbloem maandag in Brussel.

Compliment

‘Het voelt als een groot compliment, maar het is niet terecht. Ik heb al een baan en een bijbaan,’ zei de minister.

Dijsselbloem reageerde op de stelling van oud-Europees Commissaris Frits Bolkestein (VVD) die Dijsselbloem zondag ‘een geschikte kandidaat’ noemde voor het voorzitterschap. ‘Hij is bekwaam, spreekt goed Engels en heeft het goed gedaan als voorzitter van de eurogroep,’ zei Bolkestein bij Buitenhof.

Lezen in Blendle

Europese kandidaten debatteerden in de Limburgse hoofdstad in strijd om toppositie bij Europese Commissie, maar of een van hen die post krijgt, blijkt pas na de verkiezingen. Lees het artikel van Brussel-correspondent Carla Joosten voor 29 cent in Blendle!

Weinig ervaring

Maar Dijsselbloem benadrukt dat hij nog maar zeer kort over Europese financieel-economische ervaring beschikt als voorzitter van de eurogroep.

Speculeren over een baan als voorzitter van de Europese Commissie of als eurocommissaris vindt Dijsselbloem daarom niet aan de orde.