Dubbel stemmen bij Europese Verkiezingen nog steeds mogelijk?

Toine Manders, lijsttrekker van 50PLUS, waarschuwt dat de kiezersregistratie voor de Europese Verkiezingen zo lek is als een mandje. Nederlandse kiezers met een dubbele nationaliteit hebben daardoor vaak de mogelijkheid twee keer hun stem uit te brengen.

Dit zou ook gelden voor niet-Belgische medewerkers van het Europees Parlement en veel Nederlanders die in Brussel wonen en werken. De eerste stem kan per post in het land van herkomst worden uitgebracht, de tweede in hun woonplaats Brussel.

Opheldering

Manders heeft minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) om opheldering gevraagd. Hij noemt de dubbele stemmogelijkheid ‘bijzonder verontrustend’. Op deze manier ‘kun je de uitslag van de verkiezingen beïnvloeden’, zegt hij.

In Nederland is het wettelijk verboden om voor twee lidstaten te stemmen. Overtreders riskeren een straf van maximaal een maand cel of een boete van 4.050 euro.

Kiezersgegevens

De kwestie van het dubbel stemmen speelde ook al tijdens de vorige Europese Verkiezingen in 2009. Het Algemeen Dagblad schatte dat in dat jaar zo’n 145.000 Nederlanders twee keer hun stem konden uitbrengen.

Naar aanleiding van Kamervragen door VVD-Kamerlid Han ten Broeke liet de toenmalige staatssecretaris van Europese Zaken Frans Timmermans (PvdA) weten het probleem te onderkennen, maar gebonden te zijn aan Europese regelgeving die de uitwisseling van kiezersgegevens tussen lidstaten verbiedt.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken kon tegen elsevier.nl nog niet zeggen of de situatie dit jaar is veranderd.