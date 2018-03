EP2014: D66 troeft CDA af, PVV stelt teleur

D66 is volgens de definitieve exitpoll van de NOS de Nederlandse winnaar van deze Europese Verkiezingen. De partij laat het CDA, de winnaar uit 2009, net achter zich. Ook de VVD boekt een nipte winst, maar de eurosceptische PVV lijkt een flink verlies te moeten incasseren.

Volgens onderzoeksbureau Ipsos haalt D66 15,6 procent van de stemmen en is daarmee de grootste partij. CDA volgt met 15,2 procent. Daarmee krijgen CDA en D66 beiden 4 van de 26 Nederlandse zetels in het Europees Parlement, meldt de NOS.

Verlies PVV

De PVV verliest net als het CDA stemmen en zakt van 17 procent naar 12,7 procent. Daarmee zou de partij van Marcel de Graaff zakken van 5 naar 3 zetels. Drie zetels zijn er ook voor de VVD, SP en de PvdA.

De VVD zou een nipte winst boeken en op 12,1 procent uitkomen. De SP wordt groter dan de PvdA met 10 procent van de stemmen. De PvdA bungelt tussen de 2 en 3 zetels.

Het stemmentellen gaat beginnen in Delfshaven #geenpeil pic.twitter.com/avndAFpezd — Servaas van der Laan (@DellaVia) May 22, 2014

Feest

GroenLinks daalt net als de PvdA van 3 naar 2 zetels. In percentages gaat de partij van 8,9 naar 7,2. De combinatie ChristenUnie-SGP stijgt naar 7,9 procent en houdt zijn 2 zetels.

Feest is er bij de Partij voor de Dieren en 50Plus. Die partijen komen volgens de laatste peilingen met een zetel in het Europees Parlement. Beiden scoren net iets meer dan 4 procent. Het opkomstpercentage was donderdag 35 procent.

Geen records

Omdat in andere delen van de Europese Unie ook nog op zaterdag en zondag wordt gestemd, blijven de uitslagen een geheim tot aan zondagavond.

Althans dat wil de Europese Commissie. Maar website GeenStijl is een burgerinitiatief gestart en heeft vrijwilligers door het land zover gekregen om de uitslagen in de stemlokalen door te geven.

SteenGeil

Ook in het stemlokaal in de Pieter de Hoochstraat in het Rotterdamse Delfshaven worden donderdag de stemmen geteld. Bas Horsman van retecool.com reageerde op de oproep van GeenStijl en is getuige van de stemmentelling. ‘We laten ons niet door Europa vertellen dat we onze stemmen drie dagen geheim moeten houden. Daarom ben ik hier vandaag een keer namens SteenGeil,’ zegt Horsman.

Ook in dit stembureau was D66 met 92 van de 293 stemmen de grootste. Daarna volgden GroenLinks (38) en PvdA (33) stemmen. Horsman is in ieder geval enthousiast geraakt door het werk van de stemmentellers. ‘Volgende keer zit ik hier als jullie collega,’ zei hij lachend tegen de stembureauvoorzitter.